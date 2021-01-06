Количество заболевших коронавирусом в Самарской области за сутки вновь опустилось ниже отметки в 300 человек, но еще шесть пациентов не смогли победить болезнь. А медики в канун важного православного праздника настоятельно просят верующих воздержать от посещения праздничного богослужения. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самарской области на 6 января 2021 года.Последние данныеЗа сутки коронавирус подтвердили у 294 жителей Самарской области. Большая часть заболевших узнали, что у них COVID-19, когда сдали тесты с диагнозами ОРВИ и внебольничная пневмония. Таких 242 человек. Еще у 52 случая выявлены среди тех, у кого не было признаков нового вируса.Среди городов и регионов по количеству заболевших за сутки лидирует Самара – 107 заболевших. На втором месте Тольятти – 84, на третьем – Сызрань (15). Далее в списке:- 13 в г. Кинель - 10 в Кинельском районе - 9 в Красноармейском районе - 7 в Красноярском районе - 6 в Пестравском районе - 5 в Приволжском районе - 5 в г. Жигулевск - 4 в Шигонском районе - 4 в г. Чапаевск - 4 в г. Октябрьск - 3 в Хворостянском районе - 3 в Кинель-Черкасском районе - 2 в г. Отрадный - 2 в Безенчукском районе - 2 в Исаклинском районе - 2 в Нефтегорском районе - 1 в г. Новокуйбышевск - 1 в Большеглушицком районе - 1 в Волжском районе - 1 в Похвистневском районе - 1 в Сергиевском районе - 1 в Сызранском районе - 1 в Алексеевском районеЕще шесть смертейРастете и число тех, кто не смог справиться с болезнью. За минувшие сутки стало известно еще о шести умерших. Это женщина 59 лет, а также мужчина 66 лет, женщины 67, 68, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и еще женщина 59 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы.Напомним, с начала года скончались уже 46 пациентов с коронавирусом, согласно данным сайте стопкоронавирус.рф. 1 января погибших в Самарской области было 12 человек, 2 января – 11, 3 января – 12, 4 января – 5, 5 января – 6.Нарастающим итогом в Самарской области от новой коронавирусной инфекции умерло 652 человека.Маски обязательноВрачи не устают напоминать жителем региона о важности соблюдения масочного режима, частой обработки рук. Для лиц старше 65 лет в Самарской области по-прежнему действует режим самоизоляции. Им рекомендовано не появляться в местах массового скопления людей.Ограничения на массовое скопление людей действуют и в ТЦ области, а также на территории фудкортов и кинотеатров. Как предприниматели соблюдают рекомендации Роспотребназдора, проверят во время специальных рейдов. В период новогодних праздников число этих рейдов увеличиться. Так накануне проверка пришла в один из торговых центров Кировского района.Праздник домаВ канун великого православного праздника главный врач ГКБ №5 Тольятти, руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией Николай Ренц записал видео-обращение. Он отметил, что в регионе растет число заболевших COVID-19 среди тех, кому больше 65 лет. Призвал людей меньше времени уделять праздничным застольям и больше гулять на свежем воздухе, а также воздержаться от посещения праздничного богослужения в этом году.- Пребывание продолжительное время в замкнутом пространстве серьезно увеличивает риск заразиться, - обратился к жителям области Николай Ренц. – Уверяю вас, в конце этого года, через год вы точно сможете посетить богослужение. Потому что мы победим коронавирус, но это победа не может быть достигнута только силами медицинских работников. Будьте осторожны, будьте защищены и ограничьте круг общения.