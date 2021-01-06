Новогодние праздники – отличное время для того чтобы отправится в путешествие. Пока закрыты границы, самое время изучать красоты родной стран. Еще в конце декабря специалисты отметили, как вырос спрос на отели и туры в города Золотого кольца. Пока врачи рекомендуют оставаться дома, а россияне скупают билеты, власти регионов стараются найти баланс между соблюдением горожанами превентивных защитных мер и созданием праздничного настроения. Для тех, кто все же решиться отправиться в путешествие, рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 6 января 2021 года.Во всех городах Золотого кольца продолжает действовать масочный режим. Без масок вас не пустят ни в ресторан, ни в музей, ни даже в общественный транспорт. Кстати, во многих городах музей и театры все еще закрыты. Остаются под запретом и массовые мероприятия.Доступными для посещений остаются парковые комплексы. Врачи не устают напоминать, что сейчас лучше больше времени проводить на свежем воздухе, чем в замкнутом помещении. Парковые комплексы как раз помогают совместить эту рекомендацию и потребность в познание чего-то нового.Напряженной остается ситуация в Подмосковье. Регион стабильно входит в тройку лидеров антирейтинга заболевших за сутки. В других регионах ситуация с распространением коронавируса чуть легче, но расслабляться все равно не стоит.Владимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 651 (+4)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1180 (+7)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1350 (+2)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 8196 (+49)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 7959 (+43)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 6927 (+32)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: +7 800 550-50-30