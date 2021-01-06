Сегодня начинаются Святки — время, когда принято гадать и пытаться заглянуть в будущее. Мы встретились с экспертами в этой области -ведьмами и предсказательницами, которые рассказали о своей деятельности и поделились самыми проверенными способами узнать свою судьбу и приворожить удачу.Мария, белый магНапрямую к БогуМеня некоторые называют целительницей, потому что я действительно избавляю от болезней, но я не люблю как-то напыщенно называть свою деятельность, загонять в рамки определений. Скажем так: я работаю на стороне светлых сил. Активизирую потоки энергии и налаживаю их циркуляцию в самом человеке, являюсь её проводником из космоса.Занимаюсь свечной магией. Когда человек зажигает мою свечу, его просьба попадает напрямую к Богу. Помните, раньше связь была сложно и плохо организована — телефонистки, помехи, пока до абонента доберешься — вечность пройдёт. Часто человек хочет что-то попросить у Всевышнего, но не понимает, как это правильно сделать. Начинается игра в испорченный телефон. Я показываю, как нужно.Моя основная и любимая специализация — любовная магия. Приходят девушки, которые хотят встретить достойного партнера, решить проблемы в отношениях или зачать ребёночка. Так вот, у всех моих клиенток получилось, что они хотели: вышли замуж или забеременели. Только за последние 7 месяцев 8 деток.Полчаса моей работы стоят пятьсот рублей, на сеанс требуется до двух часов. Я смотрю человека на тонком плане, определяю в чём сложности, решаю, какими инструментами лучше работать. Эзотерика тесно переплетается с психологией, и хочу сказать, что проблемы многих девушек можно описать и с этой точки зрения. Часто не могут выйти замуж этакие амазонки, которые думают, что они должны всё сами. Такие женщины заражены достигательством, в них слишком много мужской энергии. Есть другая крайность — жертвы. Запуганные и не ждущие ничего хорошего, разве такие могут кого-то привлечь?Как всё начиналосьВ детском возрасте слышала духов. Но меня это очень пугало. Я молилась, и голоса постепенно стихли. Какое-то время я жила совершенно обычной жизнью, заглушив свои способности. Получила социологическое образование, долгое время работала фитнес-тренером.Примерно шесть лет назад всё начало меняться. Переехала в новый дом и столкнулась с Ним. С сущностью мужского пола, которая не давала мне покоя. Потусторонние силы чувствуют тех, у кого есть магические способности и атакуют их. Он кашлял, гремел посудой, скрипел дверями и доходило даже до такого, что таскал меня за ноги по кровати, как в фильмах ужасов. В ту ночь я была измотана совершенно, и прекратилось это издевательство, только когда я разозлилась. Видимо, сущность почувствовала пробуждающуюся во мне силу и отступилась.Я искала помощи и совета. Встретила женщину, которая мне объяснила, что происходит. По её рекомендациям я избавилась от злой сущности, но по-настоящему мои способности проявились позже. Примерно два с половиной года назад я говорила с другом, и вдруг перед глазами поплыли картинки...Я видела людей, разные ситуации из его жизни, о которых я не знала. Описывала, и всё совпадало. Так открылись мои экстрасенсорные способности, но я этого не поняла сначала. Испугалась, думала, какие-то проблемы с работой мозга. Пошла к врачам, но те никаких патологий не выявили. Тогда я осознала и приняла свои способности. С этой осени в основном работаю как белый маг, в планах открывать женский центр.Будущее по маятнику и бумагеНужно вставить нитку в иголку, продеть так, чтобы она прошла 2 раза и длина была сантиметров 15. Держать должен либо сам вопрошающий над своей рукой, либо над ладонью того, о ком спрашивается. Задавать надо вопросы, на которые можно отвечать только «да» или «нет». Если игла раскачивается вперёд-назад относительно спрашивающего, то это ответ «да», если из стороны в сторону, то это ответ «нет». Гадание происходит за счёт энергии того человека, который держит иголку или того, над чьей рукой работают. Другой хороший способ — это взять лист белой бумаги. Можно свернуть, помять его хорошенько. Потом поджечь, например, на прозрачной тарелке, направить свет так, чтобы на стене появилась тень от пепла. Нужно крутить тарелку и смотреть, какие фигуры появляются. Это одно из самых рабочих и безопасных гаданий, можно посмотреть, что будет в ближайший год.Екатерина, чёрный магВедьмами не становятся, ими рождаютсяВедьмами, скажу я вам, не становятся. Ими рождаются.Что у меня есть необычные способности, я поняла ещё в детстве. В пять лет я начала видеть мёртвых. Мне это казалось необычным, но не пугало. Уже тогда я поняла свое предназначение. Они приходили, чтобы что-то сообщить, а иногда просто попрощаться. Помню, на сороковой день после смерти деда кто-то позвонил в дверь. Поминки были в частном доме, калитка нараспашку, и это было странно. Я вышла на улицу. На обычно шумной дороге не было ни машины, ни пешехода. Как будто вымершее пространство. Тишина, и только ветер свистит. Напротив меня стоял дед. В черном костюме и в шляпе, такой, каким он был при жизни. Как только он исчез, началось движение, обычная суета. Появлялся, чтобы проститьсяКаким силам подчиняться — тёмным или светлым — пришлось выбирать позже, в шестнадцать лет. Во сне ко мне явилась сущность в образе лучшей подруги. Она спросила, какую сторону я предпочту. Я пыталась возразить, что не хочу ничего выбирать, но услышала, что всё уже решено. Так я стала именно чёрной ведьмой. У этого словосочетания негативный окрас, а между тем тёмные силы помогают людям может и больше, чем светлые. Мы, ведьмы, по личной воле не причиняем зла, мы только проводник высшей воли. Кому-то может показаться странным, но я верующий человек и хожу в храм. У меня нет противоречия с христианскими ценностями и ритуалами. Я не причиняю зла по умыслу, но кого-то через меня может настичь возмездие.Миллионов не гребу, но доход достойныйСвой род занятий я не афиширую. Работаю в основном с теми, с кем меня жизнь сама свела. Случай — самый лучший маркетинговый инструмент в нашем деле. Соц.сети я веду, но к клиентам оттуда отношусь внимательно, не каждого соглашусь принять.Если говорить о расценках, то час моей работы стоит две с половиной тысячи. Но всё зависит от объема. Например, если нужно наслать порчу, то тут уже диапазон от 30 до 200 тысяч. Уточню, что я сначала «смотрю» того, кого выбирают в качестве объекта. Если человек плохой, дел наворотил, то высшие силы его неизбежно покарают, я лишь могу ускорить этот процесс, так сказать, подвинуть его вперёд в очереди на возмездие.Ко мне приходят люди разных возрастов. Молодёжь в основном интересуют денежные вопросы, поиск своего пути, людей постарше — здоровье. В разгар пандемии работы было много. Люди особенно нуждались в магическом прикрытии, я делала защитные амулеты. Их можно купить всего за 500 рублей. Любовными приворотами я не занимаюсь, да и не спрашивают почти. Более практичные вопросы людей интересуют.Если говорить о моем доходе в целом, то миллионы не гребу. Скажу только, что зарабатываю достаточно для себя. Может и больше чем продавец-консультант какой-нибудь, но ведь мне нужно и на расходные материалы тратиться: свечи, карты, разное для изготовления амулетов.Ведьма — мой основной род деятельности. У меня юридическое образование, раньше тоже работала с людьми, но сейчас совмещать уже нет времени. Утро моё начинается со звонков, разбора обращений. Потом пью кофе и еду в офис, у меня здесь личные приемы. Иногда остаюсь дома, занимаюсь ритуалами. График плотный.Экзорцизм и денежная магияЕсли говорить об удачных кейсах, то мне больше всего запомнилось изгнание злого духа. Знакомый один выпивал, и им овладевали демонические сущности из-за алкоголизма. Я решила помочь. Приехала к нему, зажгла свечу, налила маленькую рюмочку. На него подействовало быстро. Начал чужими голосами разговаривать, в судорогах бился, гонялся за мной — чего только не было. До четырёх утра с ним работала, но, к счастью, победила. Поставила магическую защиту, проблему решили.Случай избавления от зависимости один из немногих, не очень люблю с этим связываться. Другое дело — денежная магия. Сразу скажу, что просто так монеты с неба сыпаться не будут, мы же не в сказке живем. Работать нужно. Но бывает такое, что человек вкалывает с утра до ночи, а денег нет. Это значит, что надо его финансовый поток раскачать. У кого-то изначально низкий уровень энергии в этом плане, тут браться бесполезно, а у некоторых есть потенциал. Ко мне ходила одна девушка. За три года работы со мной её удалось увеличить ежемесячный доход с 20 до 200 тысяч в среднем. Мы с ней делали глубокие чистки, я ставила защиту, делала ритуалы. Путь сложный. Но, кстати, есть и более простые способы. Результат может и не будет таким впечатляющим, но лайфхак проверенный: под стельку ботинка правой ноги нужно положить лавровый лист. Работает, когда жена такую процедуру проделает с обувью мужа.Святочные гаданияГадать нужно в ночь с 6 на 7 и следующим днем. В это время высшие силы могут сообщить, что вам стоит знать о своей жизни. Можно использовать кофейную гущу или взять стеклянный стакан с прозрачной водой и выливать туда расплавленный воск. Значение фигур можно посмотреть в интернете или спросить у знающего человека. Некоторые символы кажутся очевидными, но не нужно обольщаться, что вы их сходу поймёте. И пугаться тоже не стоит. Например, «гроб» может значит не смерть, а окончание какого-то сложного периода в жизни. Важно помнить, но результаты своего гадания в руки никому давать не стоит.Вот еще общие рекомендации: при гадании нужно думать о той жизненной ситуации, которую хотите прояснить. Обязательно быть трезвым. Не призывать сущности. Не нужно в гадании использовать зеркала — это дверь в потусторонний мир. На суженого гадать нет смысла. Если увидите какое-то лицо, начнете выискивать такого человека. Но ошибиться очень легко, можно притянуться к мужчине, который вам судьбой совсем не предназначен.Диана Куликова, маг, таролог, эзотерический блогер, писатель«Я понимала, что играю роль, написанную не мной и не для меня»Каким образом я стала заниматься картами, гаданиями, эзотерикой ? Сложно сказать, когда именно это началось. Мне кажется, ещё в школе, когда я четко понимала, что играю роль, написанную не мной и не для меня. Когда от заучивания текстов на шесть страниц ужасно болела голова, от страха получить плохую оценку тряслись руки и холодный пот выступал на спине. Я уверена, именно тогда я возненавидела профанные знания, которые не дают ничего, кроме уныния и опустошения. Знания фрагментарные, разбросанные по отраслям, требующие простого заучивания, а не понимания.Профанация очень коварна и чаще всего она скрывается под маской всезнайства. А именно последнее культивировалось в том учебном заведении, в котором я имела \\"удовольствие\\" находиться.Мне хотелось искать иные знания: закрытые, оккультные, настоящие. Знания о человеческой природе, о Вселенной, о законах бытия. Знания о том, как превзойди мир формы и возвыситься над ним. Вот, что меня влекло всю мою жизнь. А бытовая магия лишь следствие тех процессов, которые происходят с практикующим на начальных этапах развития.Я открыла книги по Таро, начала штудировать арканы, сопоставляла системы и делала анализ всего прочитанного. Сидела на формах и на ютубе. Да, большая часть информации там - это шлак, но среди него иногда поблескивает истина – неогранённая, грубая, неотфильтрованная. Та истина, ради которой игра стоит свеч.Тогда я завела страницу с вымышленным именем \\"Дарина Светова\\". С неё начался мой путь как таролога. Я и не предполагала, что все это так разовьётся. Я начала консультировать. Сначала - промахи, ничего не совпадает. Потом стала замечать, что процентов 40 вижу более-менее хорошо. Брала людей бесплатно и за донейшн, просматривала их по фото, делала прогнозы. Училась и совершенствовалась шаг за шагом.«Приворожите мне ногу»Поскольку работой это было не назвать и на жизнь не хватало, я параллельно подрабатывала в лингвистическом центре учителем, Это период жизни пришелся примерно на 2013 год. Почти весь день я проводила на основной работе с учениками, а вечерами занималась любимым делом. Как сейчас помню: старенькая потертая скатерть, разложенная на столе советских времён. На первых порах я сильно уставала, у меня болела голова, попадались недовольные клиенты. Бывало, что я возвращала донейшн, поскольку человек я честный и порядочный. Люди хотели много внимания к себе за малую кровь, больше забрать и меньше отдать. Бывало, что унижали, требовали бесплатной помощи. Говорили массу гадостей. Этот период был очень сложным в моей жизни, тогда я уже хотела все бросить и «не заниматься ерундой», как сказали бы серьезные люди.Что мне только не писали и какие люди не попадались! Я даже не смогу всего вспомнить, таким насыщенным был поток негатива некоторых индивидов. Помню, что мне писали и глубоко воцерковленные – классика жанра про ад и греховность гадания, и совершенно неадекватные. Например, один человек спросил, можно ли приворожить ему ногу (он был инвалидом по его словам). Другой начал узнавать, есть ли Бог и всерьез просил разложить этот вопрос на Таро.Тогда я была слегка наивна и верила людям, мне казалось, что если я отвечаю за свои слова и не вру, то и народ вокруг меня такой же. Как же я ошибалась. Часто люди говорили о себе совсем не то, что я видела в раскладе. И поэтому я тут же становилась шарлатанкой и мошенницей. Кстати, вот мне урок: я теперь опираюсь только на факты, стараюсь сделать так, чтобы был высокий процент именно правдивости в раскладах. Только так можно сохранить беспристрастность и уйти от психологизации нашей профессии, что считаю ненужным уже ньюэйдж-атавизмом.Писали мне и неадекватные коллеги, некоторые настолько нечуткие, необразованные люди, похожие на быдло, не стеснявшиеся в выражениях. Но благо они все отсеялись и в моем окружении, после почти девяти лет работы, остались только надежные практики, к которым я и сама могу обратиться за раскладом или магической помощью.Сейчас своей эзотерической деятельностью я живу и зарабатываю деньги, но при этом продолжаю преподавать английский — нравится. Если говорить о расценках, то стоимость консультации от 40 минут до часа 1500-2000 рублей. Цена ритуала от 10 до 15 тысяч, цена на обучение Таро от 20 до 60 тысяч за курс, в зависимости от сложности программы. Цена арт-терапевтического тренинга 3000 – я этим тоже занимаюсь, есть специальный диплом.Судьба отразится в водеВ Святки я советую гадание через воду. Возьмите емкость с водой, зажгите восковую свечу, поставьте ее рядом с емкостью и в 12 часов, когда никого не будет рядом, произнесите: \\"Хочу свое будущее знать, хочу ведать о том...\\" И дальше сформулируйте свой вопрос. Пристально посмотрите в воду и старайтесь как можно реже моргать. Если пойдут слезы не обращайте не них внимание, продолжайте вглядываться в воду. Через минут 5-10 вы начнете видеть образы своего будущего в воде.