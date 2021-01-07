Коронавирус в Самарской области не сдает позиции. Уровень заболеваемости по-прежнему остается высокими приближается к отметке в три сотни вновь зараженных. Тем не менее, по сравнению с уровнем предыдущей недели число новых заболевших немного снизилось. Однако в регионе продолжают действовать ограничительные меры. Они коснулись и проведения традиционных рождественских богослужений. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 7 января 2021 года.В лидерах Самара и ТольяттиЗа минувшие сутки число жителей региона с подтвержденным диагнозом «коронавирус» выросло еще на 291 человек и достигло отметки в 33188 заболевших. Больше всего новых пациентов с COVID-19 медики нашли в Самаре - 103 случая. Еще 93 обнаружили в Тольятти. В других городах и районах региона показатели ниже. Так, например, 14 человек заболели в Приволжском районе, 12 в Кинель-Черкасском районе, 11 в Чапаевске, по 10 - в Елховском районе и Сызрани, 8 – в Новокуйбышевске.Большинство положительных тестов на коронавирус обнаружились у больных пневмонией и ОРВИ, но в 34 случаях больные не имели никаких внешних признаков недомогания.Число жертв коронавируса за минувшие сутки выросло на 8 человек – скончались двое мужчин и шесть женщин старшей возрастной группы. Общее число жертв коронавируса с начала пандемии в регионе достигло 660 человек. Тем не менее показатель смертности от ковида на 100 тысяч населения в Самарской области остается вдвое меньшим, нежели в целом по стране.Избежать скопления народаВ Самарской области продолжают действовать все коронавирусные ограничения, такие как обязательный масочный режим, дезинфекция подъездов и общественных пространств и т.д. Несмотря на это, церкви открыли свои двери для традиционных рождественских богослужений. Однако по предписанию Роспотребнадзора все прихожане во время проведения службы должны быть в защитных масках. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию.Региональные и городские власти призвали самарцев воздержаться от посещения рождественских богослужений в храмах и провести Рождество дома, чтобы избежать возможного столпотворения народа. В ночь на Рождество автобусы вопреки многолетней традиции не развозили верующих по домам после службы. 7 января общественный транспорт также работает в режиме выходного дня.