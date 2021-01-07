В городах Золотого кольца продолжает свирепствовать коронавирус. Ситуация по отдельным городам и регионам, входящим в пояс исторических районов различается. Если где-то ежедневный прирост заболевших исчисляется единицами (например, в маленьком Суздале), то в других населенных пунктах – десятками и даже сотнями (например, в Иванове). Несмотря на все ограничения на новогодних каникулах в города Золотого кольца традиционно устремились туристы, поэтому соблюдать правила эпидбезопасности здесь сейчас особенно важно. Рассказываем последние новости про коронавирус в Золотом кольце на 7 января 2021 года.Из-за роста заболеваемости во всех городах действует строгий масочный режим, его нарушение в общественных местах грозит штрафом. А в Ивановской области проверят не только наличие маски, но и проследят, чтобы она была надета правильно.Несмотря на большое число заболевших, свободные койки в больницах есть – благодаря усилиям врачей подавляющее большинство больных выздоравливают и выписываются домой. Например, во Владимирской области на 7 января занято только 77% коек в коронавирусных госпиталях. 445 места остаются свободными.Власти призывают местных жителей и приезжих туристов воздержаться от посещения рождественских богослужений и провести этот праздник в кругу семьи.В то же время музеи продолжают работать почти везде. Исключение – музеи и дворцовые комплексы в Ивановской и Московской областях. В остальных областях музеи работают, но численность экскурсионных групп снижена вдвое. Рестораны и кафе также работают с ограничениями – до 23.00.О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольцаВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 654 (+3)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1194Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1350Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 8231 (+35)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 8055 (+96)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 6992 (+65)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет