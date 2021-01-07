Несмотря на пандемию и непростую обстановку в Самаре продолжают отмечать Рождество Христово в 2021 году. В храмах Самарской области прошли торжественные богослужения. Архиерейское богослужение состоялось в Софийском соборе.Правда, верующих в этот раз в его стенах было не так много, как обычно - накануне власти обратились к горожанам и попросили по возможности провести этот светлый вечер дома, наедине с близкими, а службу посмотреть по телевизору.Для того, чтобы у жителей был стимул остаться дома, не стали пускать дополнительные автобусы до храмов, так что прийти на служу могли те, кто живет неподалеку, для остальных это уже было более затруднительно.Несмотря на все сложности, все традиции были выполнены: в десять вечера началось всенощное бдение, затем Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий провел Архиерейскую литургию. Впервые главное богослужение в Рождество проходило в Софийском Соборе два года назад - в 2019-м, сразу после торжественного открытия в присутствии Патриарха Кирилла.В этот вечер в храме казалось, что никаких вирусных угроз не существует: маски были сброшены, дистанция забыта - казалось, что все наоборот стремятся объединиться в своей радости от Рождества Христова.О реальности напоминал только служка с салфеткой, который протирал икону после каждого касания к ней губами верующих. Впрочем, никто из прихожан по поводу возможного распространения инфекции не переживал.Анна, которая отстояла в Софийском соборе всю службу, призналась, что родные отговаривали ее от похода в храм, но сердце было не на месте:- Здесь проникаешься торжеством момента, каким-то невиданным светом. Очень тяжело оставить свою душу без такой мощной энергетической подзарядки, - объясняет она свой визит в храм в эту ночь.Митрополит обратился к верующим с Рождественским посланием. Он отметил, что праздник наполняет сердца всех радостью и верой в лучшее.- И все, что в наших душах возвышается над мирской суетой, над повседневными трудами и житейскими испытаниями, над скорбями тяжкими болезнями, особо посетившими нас в уходящем году все это,хотя и не всегда, и не всеми осознаваемое, является плодом Божественной творческой десницы, претворенное в жизнь трудами обновленного Христом человечества, - подчеркнул он.С поздравлением к земляка обратился и глава региона Дмитрия Азаров. Он поблагодарил каждого за отзывчивое сердце и терпение, житейскую мудрость и трудолюбие.-Прошедший 2020-й год многому нас научил и заставил вспомнить ценность жизни, христианские добродетели – веру, милосердие, сострадание, способность не сдаваться и не отчаиваться. Мы с особой остротой почувствовали, как дороги нам наши близкие и даже незнакомые люди, которым нужна наша бескорыстная помощь. И каким хрупким был бы наш мир, не будь в нем любви, взаимной поддержки и единства, - подчеркнул он и пожелал всем бодрости духа для новых свершений.