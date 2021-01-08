2074 человека заболели коронавирусом в Самарской области с начала 2021 года. Большинство из них - в Самаре и Тольятти. При этом в автограде намерены вернуть детей в школы и избавиться от дистанционного обучения. А в Самаре в ночь с 6 на 7 прошли рождественские службы, на которых в церквях можно было увидеть много людей без масок. Эти и другие последние новости коронавируса в Самарской области на 8 января 2021 года подробно рассказываем в нашем дайджесте самых важных событий.ЦифрыЗа последние сутки коронавирусом заболели 287 человек. В Самаре - 110, в Тольятти - 76. 23 пациента выявлены в Сызрани и 27 в Красноярском районе. Эти населенные пункты стали антилидерами уже и в этом году. За первые дни 2021 года всего заболели больше 2000 человек, из них 759 в Самаре и 634 в Тольятти. Если до Нового года во втором по величине городе региона не происходило ничего страшного и цифры были гораздо ниже, то с первых чисел этого года он тянется за Самарой и на протяжение нескольких дней даже обогнал ее.70 больных с начала 2021 года в Красноярском районе, 99 в Сызрани, 58 в Волжском районе, 43 в Кинель-Черкасском и 30 человек заболели в городе нефтяников Отрадном.Новости вокруг коронавирусаНесмотря на праздничные дни власти не перестают контролировать соблюдение профилактических мер. Так, патрули ходят по торговым центрам и развлекательным заведениям. Те, кто не соблюдает правила, платят штрафы.Перед Рождеством к жителям региона обратились врачи и городские власти. Всех просили по возможности остаться дома и не рисковать своим здоровьем, посещая храмы. Впрочем, многие все же сделали выбор в пользу личного присутствия на богослужениях. К сожалению, многие находились в церквях без масок.Продолжаются новогодние программы на площади Куйбышева и на Самара Арене. Здесь появились тематические красочные зоны. посвященные Новому году и полету человека в космос. Здесь также заботятся о дистанции и не проводят массовых программ, чтобы люди не собирались большими компаниями.Все новогодние праздники по обычному графику работают медики. В коронавирусных госпиталях ни о каких отпусках и речи не идет. Хотя официальная заболеваемость и пошла на спад, все равно многие люди обращаются за помощью с симптомами пневмонии. Прививки пока в Самарской области делают не массово. В январе должны привезти уже несколько сотен тысяч партий вакцины, которая позволит привить уже большинство населения.В Тольятти детей уже с 11 января хотят отправить в школу, прикрыв дистанционное обучение. Здесь власти отметили, что число больных гриппом и ОРВИ среди школьников уменьшилось в сравнении с предыдущим периодом и это говорит о возможности вернуть детей за парты.