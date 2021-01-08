Ситуация с коронавирусом в городах Золотого Кольца остается напряженной. Рассказываем последние новости о том, какие ограничения здесь действуют и где болеют больше всего.Самые жесткие правила действуют в Подмосковье. Впрочем, здесь и самая высокая заболеваемость. За последние сутки в Подмосковье заболели больше 164 тыс человек, умерли 3209. Всю надежду власти и медики возлагают на вакцинацию, которая сейчас идет достаточно активно.Не самая лучшая ситуация сейчас в Иваново - за сутки в областной столице прибавилось 107 заболевших. И это несмотря на то, что в городе сразу действовали достаточно строгие правила для туристов, у которых просили справку об отсутствии коронавируса. Также в регионе около 600 жертв инфекции.Стоит отметить, что и в новогодние праздники во всех регионах жестко контролируют соблюдение правил эпидемиологической безопасности. За несоблюдение масочного режима можно получить штраф, без маски не пустят ни в рестораны, ни в магазины, ни в развлекательные заведения - и оспорить такое решение тоже не получится.О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольцаВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 661 (+7)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1207 (+13)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1366 (+16)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 8267 (+36)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 8162 (+107)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 7076 (+84)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет