Утром, 8 января, в городе Барыш Ульяновкой области произошло ужасное ЧП, которое унесло жизнь трехлетнего мальчика. В момент, когда произошло несчастье, он вместе с 8-летней сестренкой и мамой был в гостях у многодетной семьи. Взрослые сидели за столом и занимались чем-то своим, дети играли в прихожей. Внезапно раздался страшный треск и потолок в коридоре начал падать огромными кусками прямо на детей.- В результате обрушения потолочного перекрытия в частном доме 1935 года постройки, погиб трехлетний ребенок, еще один ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу, - сообщили в региональном МЧС.В следственном комитете по Ульяновской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются обстоятельства произошедшего.Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил министерству социального благополучия и главе Барышского района оказать необходимую помощь пострадавшим семьям. Также глава региона дал указание провести проверку жилищных условий всех семей с детьми в муниципалитетах Ульяновской области. Стоит отметить, что на фотографии видно, что рухнувший дом - в крайне плохом состоянии. Возможно, у многодетной семьи не было возможности и средств, чтобы починить его.Председатель правительства Ульяновской области Алексей Терентьев выразил соболезнования родным и близким погибшего мальчика.- Семьям будет оказана всяческая поддержка как со стороны главы региона, так и с нашей стороны, - сообщил Алексей Терентьев.Председатель правительства региона Александр Смекалин также уточнил, что оставшиеся без крова многодетные родители с детьми пока переехали к родственникам, будет проведена экспертиза, которая покажет, в каком состоянии был дом. Пострадавшей семье окажут помощь.Напомним, что в марте 2020 года в Самаре произошло похожая трагедия. Тогда, в центре города обрушилась стена жилого дома на Арцыбушевской, которая чуть не похоронила под собой четверых детей и шесть взрослых. Оказалось, что дом, от которого отвалилась стена, уже был практически расселен. Но вот до сноса руки у властей не дошли.