С начала 2021 года в Самарской области фиксируется менее 300 заболевших ежесуточно. Ситуация с коронавирусом в регионе начинает стабилизироваться, поэтому было принято решение возвращать учащихся 6-11 классов с «удалёнки» на очное обучение в школы. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самарской области на 9 января 2021 года.СтатистикаЗа минувшие сутки в регионе коронавирусом заразились еще 285 человек. Наибольшее количество инфицированных нашли в столице региона в Самаре – 107 человек. В Тольятти за сутки коронавирусом заболели 97 человек, а на третьем месте антирейтинга Красноярский район, где за минувший день нашли 14 инфицированных. Общее количество заболевших в регионе достигло отметки в 33 760 человек.Школьники вернутся за парты после праздниковСитуация с коронавирусом в Самарской области постепенно стабилизируется. Власти приняли решение вернуть всех учеников самарских школ на очное обучение. Напомним, что ученики старших классов, с 6 по 11, учились дистанционно с ноября 2020 года. Учащиеся 1-5 классов оставались на очном обучении все это время. Губернатор Дмитрий Азаров поддержал инициативу правительства и принял долгожданное решение о возвращении школьников в образовательные учреждения с 11 января 2021 года.Рейды на выявление нарушителей без масок продолжаютсяНесмотря на то, что в регионе продолжаются новогодние и рождественские праздники, рейды по выявлению нарушений масочного режима продолжаются. Контролируют соблюдение ограничительных мер не только в ТЦ и развлекательных заведениях города, но и в общественном транспорте города. Таким образом, с начала октября того года в Самаре протоколы об административных нарушениях получили 154 «антимасочника», которые отказывались соблюдать масочный режим в общественном транспорте.