Жизнь человека проходит в попытках понять свое тело и разобраться в своих мыслях. Ученый-физиолог Елена Инюшкина в беседе с журналистом \\"КП-Самара\\" поделилась очень простыми лайфхаками, которые помогут сделать этот вечный поиск более продуктивным. Задали самые волнующие вопросы про стресс, сон и вечное здоровье. И получили интригующие ответы.Елена, расскажите, бывают ли абсолютно здоровые люди?- Это вряд ли. Просто наш организм все время существует в изменчивой среде, к которой нам приходится постоянно адаптироваться. А это постоянный стресс и состояние организма никогда не бывает идеальным.То есть стресс - это наш крест?Стресс - это естественная функция организма. Перед опаностью любое существо мобилизуется, мы готовимся бить или бежать. Кровь приливает к мышцам, мобилизуются кровеносные системы, а мозгу остается совсем мало. Конечно, один-два раза это не страшно, а даже полезно, выбрасывается адреналин в кровь. Но если жить в постоянном стресе, то мозг будет работать больше на инстинкты, а работать или заниматься творчеством будет невозможно.И что же делать? Как бороться со стрессом?Точно не алкоголем. во-первых, нужно немного поработать над собой, сознательно себя одергивая, чтобы организм привык функционировать не в состоянии стресса. Просто организм не сразу может понять, что все, угрозы закончились, все хорошо. Если же постоянно жить в стрессе, пользуясь им как источником адреналина, лет через 5-10 вам понадобится серьезная помощь медиков.Начинайте потихоньку отдыхать. Я очень рекомендую спорт. Смотрите, вот, например, ситуация: вы на работе, на вас орет начальник, у вас стресс, но вы не можете бить или бежать, вы ведь хотите остаться на этой работе. Но вы уже готовы к нападению: у вас бьется сердце, повысилось давление. Мой совет: отправляйтесь приседать. Или займитесь другим спортом. Это лучший способ высвободить все мобилизованные резервы и успокоиться.Я бы рекомендовала спорт включить в распорядок дня: утренняя зарядка, дневной или вечерний поход в бассейн. Если чередовать физическую и интеллектуальную активность, будет гораздо проще.Сколько человек должен спать? И что делать, если спишь долго и не высыпаешься?Есть определенные исследования, которые показывают, что спать нужно не меньше 8 часов, но и не более 9. Именно люди, которые столько спят, наиболее здоровы и психически стабильны.Если же вы спите, потом просыпаетесь и снова хотите спать, значит, вам не хватает кислорода. И вы, к тому же, скорее всего недосыпаете в течение недели. Организм не может эти величины компенсировать: нельзя выспаться впрок.Здесь я тоже могу посоветовать гулять перед сном или заниматься спортом, чтобы все клеточки тела наполнились кислородом.Почему человек боится высоты? Как бороться со страхом? Можно ли ничего не бояться?- Я не уверена, что со страхом нужно бороться. Чувство опасности должно быть. Инстинкт самосохранения нам подсказывает, как правильно поступать. Нет ничего плохого в боязни высоты, организм предостерегает, что не нужно ходить там, где можно упасть. Тоже самое со страхом темноты: первобытный человек знал, что в пещере темной могут скрываться и звери, и что-то неизвестное, и на уровне инстинктов это осталось у современного человека.Одно время было много разговоров о детях-индиго, гениальных малышах. Сейчас о них ничего не слышно. Мы деградируем?- А может быть, наоборот развиваемся? Может раньше это было нонсенс, а теперь нормально? Вообще мое мнение, что ребенку будет сложно в обществе, если он будет отличаться слишком сильно. Я бы своему ребенку скорее желала бы счастья, чем гениальности.Опасны ли телефон и микроволновки?Это скорее вопрос к физикам, чем к биологам. Но из того, что я знаю, для того, чтобы микроволновка стала опасна, дома их должно быть десять. Телефоном пользоваться, конечно, никто не запретит. Но я рекомендую не носить его в кармане: физики говорят, что это электромагнитные излучения. Телефон в заднем кармане, по предположениям ученых, может приводить к воспалению седалищного нерва и позвоночник будет болеть. В переднем он может негативно повлиять на половые орган из-за того же излучения. В этом я с физиками согласна.Также, когда вы спите, телефон должен лежать не под подушкой и не в изголовье, а лучше всего - подальше от головы. Смартфоны появились не так давно, мы не знаем, что будет через 20 лет. Поэтому мы предостерегаем людей - лучше поберечься.Как выжить в море информации? Как устроить себе инфодетокс?Конечно, человека окружает слишком много информации и нужно стараться устраивать себе разгрузочные дни и часы. Невозможно сделать себе информационный вакуум, особенно, если ваша работа связана с информацией. Но стараться нужно. Например, можно отключать телефон вечером после 9. Или же сократить до определенного количества минут в день просмотр соцсетей, телевизора, сериалов.Еще одна опасность состоит в том, что человек подменяет информационным шумом настоящее саморазвитие. Находите время на то, чтобы учиться, читать книги. Чем больше мы узнаем нового, тем больше у нас формируется новых нейронных связей и тем брлее развитыми и интересными личностями мы становимся.