В местах, которые любят российские туристы, сегодня не очень людно. Оно и понятно, covid-19 не останавливает свое опасное распространение, и везде действуют ограничительные меры. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 10 января 2021 года.Радует, что не все хотят мириться с болезнью и стараются ей противостоять. Так, в Костромской области вовсю продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Уже 700 человек сделали прививку, среди них медики и учителя. На очереди — работники соцсферы и все те же педагоги. Все проходит на добровольной основе, желающие могут записаться на вакцину по месту своего трудоустройства.В Иваново и окрестностях на удивление много выявляют контактных пациентов. За минувшие сутки таких набралось 43. Один из тех, кто передал вирус другому — гость из Египта. Специалисты в очередной раз напоминают — будьте аккуратнее, особенно, если вы приехали из-за рубежа.О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольцаВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 680 (+10)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1226 (+7)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1370 (+3)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 8320 (+24)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 8255 (+78)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112Подмосковье (1184 заболевших за сутки)Коронавирус в Сергиевом Посаде (данные за 8 января)Число заболевших: 7102 (+26)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет