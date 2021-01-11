Россия готовится к первой рабочей неделе нового 2021 года. При этом по стране за прошедшие сутки был выявлен 22 851 новый случай заболевания коронавирусом. Это чуть ниже, чем в конце декабря. Рассказываем, как обстоит ситуация с ковидом в городах Золотого кольца.В Костромской области готовятся к сильным морозам (до минус 27-32 градусов), так что вопросы вирусов там отошли на задний план, в приоритете у местных жителей – проблемы безопасного обогрева.Тем временем в Подмосковье в понедельник будет пасмурно, синоптики прогнозируют днем 12 градусов мороза и снег. С 11 января там начинают работать школы и детские сады, занятия проводить будут в очной форме. Колледжи к работе приступают с 13 января.Во многих регионах России, в том числе в городах Золотого кольца, власти надеются уйти от дистанционного обучения, если позволит эпидемиологическая обстановка. Получится ли это, покажет время.О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольцаВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 688 (+8)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1240 (+14)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1371 (+1)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 8348 (+28)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 8349 (+94)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом Посаде (данные за 8 января)Число заболевших: 7102 (+26)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет