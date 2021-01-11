11 января в Самарской области стартует не только первая рабочая неделя 2021 года, но и очная форма обучения для всех и каждого. В школу снова будут ходить ученики с 1 по 11 класс. Такое решение уже вызвало немало споров: одни родители рады концу ненавистной \\"дистанционки\\", другие - в ужасе и предрекают резкое увеличение числа заболевших.Власти парируют: статистика показывает, что число заболевших начало снижаться, кроме того, дети болеют гораздо реже взрослых, так что пусть учатся. А чтобы здоровье школьников не пошатнулось, в учебных заведениях вновь ввели нормы безопасности: родителей в школы не пускают, дети заходить будут с разных дверей и по расписанию, у них на входе планируют замерять температуру, плюс за каждым классом закреплен свой кабинет.Новшество этого года - обязательные справки. В минздраве сообщили, что ученик обязан предоставить медсправку о том, что здоров, даже если пропустил один день. Такое нововведение вызвало немало вопросов: а если дело было не в болезни, а в семейных проблемах? А если просто болела голова? Ответа на эти вопросы пока нет, и как будет работать система, до конца не понятно.Тем временем количество заболевших в Самарской области несколько снизилось. Если в конце декабря в сутки фиксировали более 300 новых случаев, то сейчас меньше - 280 положительных тестов на COVID-19 по данным на утро сегодняшнего дня. Больше всего заболевших традиционно в Самаре (92), на втором месте - Тольятти (72). Больше, чем обычно, больных выявлено в Кинель-Черкасском (22) и Красноярском (18) районах и Сызрани (13).За последние сутки стало известно, что от ковида в Самарской области умерли 12 человек, в том числе два 90-летних долгожителя и 48-летний мужчина. У последнего не было никаких тяжелых заболеваний, и его смерть напрямую связана с коронавирусом.Медики просят соблюдать осторожность: носить маски в общественных местах, чаще мыть руки, беречь возрастных родственников от необходимости лишний раз выходить из дома.Коммуналку в наше время время можно оплатить дистанционно, еду заказать при помощи доставки, лекарства привезти могут волонтеры. Оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-(800)-200-34-11 и 8 (846) 998-67-07.