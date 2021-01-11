Старый Новый год 2021 в Самаре по традиции будет отмечать в ночь с 13 на 14 января.Обычай встречать Новый год во второй раз появился у россиян в 1918 году, когда указом Совета народных комиссаров страна перешла с юлианского календаря на григорианский. И словно на машине времени из 31 января жители страны Советов перенеслись в 14 февраля. Кстати, этому никто не огорчился, граждане нашли во внезапной перемене только плюсы – отмечать праздник теперь можно было дважды, к тому же к этому времени рождественский пост уже заканчивается, и не нужно ограничивать себя в еде.Давайте поддержим традицию, которой уже больше 100 лет, и отметим Старый Новый год 2021 в Самаре. «Комсомолка» предлагает несколько интересных идей, куда пойти 13 и 14 января.Старый Новый год в Самарской филармонииСамарская государственная филармония приглашает отпраздновать Старый Новый год под гениальные «Мелодии Голливуда» вместе с Академическим симфоническим оркестром филармонии под управлением Михаила Щербакова. В программе праздничного вечера прозвучат шедевры киномузыки Джорджа Гершвина, Леонарда Бернстайна, Ханса Циммера, Генри Манчини, Джона Уильямса.ГДЕ: Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.КОГДА: 13 января, 19.00.ЦЕНА: 450 – 1300 руб.Музыка Моцарта в театре оперы и балета«Волшебная флейта», которую будут давать на Малой сцене Самарского театра оперы и балета 14 января, – самая загадочная опера Моцарта. Она наполнена масонскими символами, композитор посвятил ее скончавшемуся магистру австрийской ложи. И сам умер через два месяца после премьеры «Волшебной флейты». Есть версии, что Моцарта отравили масоны, опасаясь, что он раскроет их тайны…ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.КОГДА: 14 января, 18.30.ЦЕНА: 650 – 1000 руб.Концерт в Самарской кирхеЛютеранский собор приглашает на Старый Новый год гостей под свои старинные своды. Здесь 14 и 15 января можно будет послушать прекрасную музыку. Ее исполнит на барочной виолончели музыкант Александр Листратов и органист Алексей Шевченко, оба музыканта приедут на концерт в Самару из Москвы. Январским вечером самарцы насладятся музыкой Баха и Хандошкина.ГДЕ: Самарская лютеранская церковь Святого Георга, ул. Куйбышева, 115/117.КОГДА: 14, 15 января, 18.30.ЦЕНА: 400 руб., школьникам, студентам, пенсионерам – 250 руб.Комедии в театре «Самарская площадь»Посмеяться от души 13 и 14 января можно будет в зрительном зале театра «Самарская площадь».«Роддом» (18+)Двухчасовая комедия по пьесе Алексея Слаповского «ЗЖЛ. Рождение» давно завоевала симпатии самарских зрителей. Необычность пьесы в том, что кроме молодых мам и пап, который еще только привыкают к своим новым жизненным ролям, в ней действуют еще не рожденные дети. Которые уже отстаивают свои права на будущую хорошую жизнь.ГДЕ: театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231.КОГДА: 13 января, 18.30.ЦЕНА: 1000 руб.«Семейный портрет с посторонним» (12+)14 января театр приглашает на веселую деревенскую комедию. Ее сюжет анекдотический - деревенский завхоз привозит художника из города, чтобы оформить клуб к празднику и приводит его на постой в семью своей девушки. Из ревности он сочиняет ее простодушным родителям и бабке, что художник псих и с ним надо осторожнее…. Художнику врет, что вся семья побывала в дурдоме. Ситуация начинает развиваться непредсказуемо для выдумщика …ГДЕ: театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231.КОГДА: 14 января, 18.30.ЦЕНА: 1000 руб.Святочные гадания в доме русских традицийСтарый новый год 2021 в Самаре приходится на Святки. Это отличный повод отправиться погадать, чтобы узнать, что ждет в наступившем году. Самарцев приглашают в дом купчихи Рябовой прикоснуться к старинным традициям и поучаствовать в гаданиях. Экскурсантов ждут: экскурсия по русской избе, чаепитие с пирогами, фотосессии в славянских нарядах и различные виды гаданий – подблюдное, на воске, с валенком и зеркалами. Атмосферу старинной народной вечерки обеспечит творческий коллектив, который завлечет гостей в танцы, игры и колядки.Записаться на экскурсию можно по телефону 8-927-015-17-27.ГДЕ: место проведения – ул. Садовая, 47.КОГДА: 13 января, 19.00.ЦЕНА: 800 руб.