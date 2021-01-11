Врезалась в руку и подожгла одеждуЕдва не обернулась трагедией новогодняя ночь для 19-летней Ульяны Таркаевой из Тольятти. Она получила серьезные травмы после злой шутки неизвестных молодых людей, запустивших в нее петарду. Студентка сейчас в больнице — готовится к операции и надеется, что найдутся очевидцы происшествия.На часах было примерно 0:45, 1 января 2021-го. Ульяна возвращалась к родным от друзей, с которыми отмечала праздник, и явно не ожидала такого поворота событий. Беда случилась около торца дома № 7 на бульваре Татищева в 19 квартале Автозаводского района.— Я спокойно шла по пешеходной дороге, во дворе. Услышала какой-то звук, повернула голову и увидела, что на меня летит пылающая ракета фейерверка, — рассказывает девушка корреспонденту «КП-Самара». — Она врезалась мне в руку и подожгла одежду.Ульяна закричала от боли. На месте событий было много людей, но они, казалось, не обращали внимания, отмечали праздник. Своих обидчиков Таркаева заметила сразу.— В трех-четырех метрах от меня стояли молодые парни 20-22 лет, один в маске. Они снимали все на телефон и кричали мне: «С Новым годом!», — продолжает она. — Я не знаю, кто это, и было ли это умышленно, никакого конфликта у нас не было. И они не пытались оказать помощи, просто смеялись надо мной.В ожидании титанового штифтаПострадавшая возвратилась за помощь к своим знакомым, от которых вышла несколькими минутами ранее. Ребята помогли ей до травматологии. Кроме обгоревшего пуховика и кофты, у юной жительницы Автограда оказалась сломана левая рука — на ней же остался глубокий ожог и большая гематома.— Я уже почти две недели в больнице, жду операцию. Будут вставлять титановый штифт в руку, — делится наша собеседница.Мама потерпевшей Людмила сообщила «Комсомолке», что заявление в полицию уже написано, правда, уголовное дело пока не возбудили, потому что медицинскую карту ее дочери выдадут только после выписки.По словам правоохранителей, сейчас по факту происшествия проводится проверка. Семья Ульяны ищет свидетелей ЧП и просит откликнуться всех, кто что-то знает, видел или натыкался на видео со случившимся в интернете. Анонимность и вознаграждение гарантируются. Обращаться можно по телефону 89276094204 или на почту mikhail.goryunov@phkp.ru.