В минувшие выходные на Самару обрушился сильный снегопад. Только за сутки 10 января выпало 65% нормы месячных осадков. 10 января был перекрыт суточный максимум осадков за все годы на территории Самары и еще пяти муниципалитетов. Конечно, это потребовало максимальной концентрации всех усилий дорожных служб, которым сразу обозначили задачу: делайте, что хотите, но к понедельнику - началу рабочей недели - дороги должны быть чистыми.Автомобилисты, впрочем, заранее готовились к пробкам. Была слабая надежда, что не все откопают из сугробов своих железных коней, но утром 11 января она тихо умерла: сервисы Яндекса показывали, что город замер в 9-балльных пробках. Совпало еще и то, что одновременно пошли в школу дети - родители повезли их на учебу на машинах.Впрочем, пешеходам пришлось не намного лучше. Все те, у кого была возможность остаться дома и работать дистанционно, так и сделали. Конечно, дворники работали все выходные с утра до ночи, но расчистить все оказалось нереально.- Я с утра пошла гулять с собакой. Застряла в сугробе. Вернулась домой и поняла, что мои смелые планы отправиться в офис были преждевременными. Хорошо, что мы научились за пандемию работать на удаленке, это спасает, - поделилась впечатлениями от первого рабочего дня жительница одного из домов на улице Ташкентская Ольга.Городские власти рассказали, что 10 января на улицы Самары вывели всю технику, к работе привлекли еще и частников. Только днем работали 219 машин, а ночью число техники увеличили до 408 единиц. Во дворах расчисткой занимались управляющие компании и ТСЖ - своими силами. Ситуацию усугубляли припаркованные машины: во многие дворы техника просто не могла заехать, а дворники с лопатами могли максимум - расчистить дорожку.Впрочем, многие жители плакать в социальных сетях не стали, а сами взялись за лопаты. Некоторые дворы радуют расчищенными до асфальта дорогами - здесь все жители объединились, двигали машины и чистили под ними.- Это стало объединяющей национальной идеей практически. В новый год все дружно ели оливье, а сейчас вышли с лопатами. Все подружились, обсуждали способы уборки снега, выкладывали фоточки в социальных сетях. Тоже ничего себе духовная практика, - делится своим мнением жительница Кировского района Самары Татьяна.А вот там, где договориться не смогли, картина не очень радостная - кто-то почистил себе парковку, а где-то приходится идти по снежной каше. На фотогрфиях, которые возмущенные нечищенными дорогами жители выкладывают в соцсетях, видно, почему все получилось именно так: почти везде по обочинам неровно припаркованы машины. На это пожаловался и водитель снегоуборочной машины Михаил.- Для меня работа в таких условиях - это просто вызов и постоянные нервы. Если мы . заденем какую-то машину, то можем попасть на штраф и вообще не получить зарплату. Подумайте, стану ли я при таких условиях заезжать в забитый авто переулок, например? - говорит он.Впрочем, жителям предлагают жаловаться на управляющие компании, которые забыли о том, что снег нужно убирать - например, в твиттере, отмечая горадминистрацию, или же сразу звонить в ГЖИ. Информацию о нарушителях намерены передать в прокуратуру.К сожалению, есть нарушения в расчистке снега и около социально важных учреждений. Например, жители пожаловались на отсутствие тротуара и подходов к пешеходному переходу около дошкольного отделения школы №46 в Самаре на ул. Советской Армии.Сегодня техника продолжает работать на улицах города. В дело включились и самосвалы, которые вывозят снег на полигоны - только за сутки на полигон доставили около 11 тонн снега. Синоптики обещают, что в ближайшие дни будет лишь небольшой снег - местами по области. Зато похолодает до -26 в ночное время, а это значит, что неубранная на дорогах каша может превратиться в коллеи и травмы пешеходов.Особенное внимание сейчас уделяют расчистке кровель и скатных крыш.А у вас снег почистили? Рассказывайте в комментариях или пишите журналистам КП-Самара:Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65 Почта: kpsamara@phkp.ru ВКонтакте: https://vk.com/kps163