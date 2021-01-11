После новогодних каникул и долгого периода на дистанционке ученики 6-11 классов отправились в школу, за парты. Решение властей вызвало позитивную реакцию не у всех родителей, но специалисты министерства образования уже не раз говорили, что дистанционное образование нормальной учебы не заменит. Как будут учиться школьники с 11 января в Самаре, какие ограничения продолжают действовать и о чем стоит помнить родителям - рассказываем в нашем материале.Решение о возобновлении очного обучения в Самарской области приняли за несколько дней до окончания каникул. В министерстве образования рассказали, что эпидемиологическая ситуация позволяет всем сесть за парты: школьники болеют коронавирусом редко, а общая заболеваемость ОРВИ снизилась. Родители в целом обрадовались, особенно те, у кого учится двое-трое детей, и старшие раньше водили младших в школу, а пока были на дистанте, эта роль досталась родителям. Правда не самым приятным известием стала новость о том, что после пропуска занятий нужна справка от врача. Из-за этого в последние дни каникул около детских поликлиник скапливались очереди. Впрочем, в некоторых школах просто постановили: детей на месте осмотрит дежурный школьный врач.В целом особых сложностей в большинстве учебных заведений региона не возникло. Схема уже отработана: каждый класс сидит в своем кабинете, в школу приходят по расписанию, заходят с разных входов. Родителей в школу не пускают, с дитем приходится прощаться на пороге. Кое-где с утра очереди все же возникли, в основном потому, что из-за снежных пробок не все успели приехать вовремя к своему времени и все пошло не так, как было задумано.Сами занятия проходят по привычной схеме: класс сидит в кабинете, учителя приходят, чтобы провести свое занятие. Физкультура проходит на улице, никаких общих перемен.Также в школах должны каждый день проводить генеральную уборку и дезинфекцию, особенно строго за этим призвали следить в министерстве образования. Дезинфицировать должны и школьные автобусы, это, конечно, касается сел.Родителей просят больных детей в школу не приводить. Учителя имеют право вернуть температурящего ребенка с соплями родителю и не допустить его на занятие. Впрочем, детей с температурой развернут уже на пороге. Нововведение - обязательная справка о здоровье даже после отсутствия в течение 1-2 дней. Родители уже обеспокоились: а что делать, если ребенок не болел, а не смог присутствовать на занятиях из-за уважительных причин. О таких случаях в министерстве посоветовали договариваться непосредственно с руководством школы.- В целом у нас сегодня учебный день прошел нормально. Я на первый урок сразу запланировала просто проверку знаний и игры, понятно, что дети перевозбуждены, снова привыкают друг к другу, обмениваются впечатлениями - не до учебы. Я рада, что мы вернулись в классы, добиться качественного обучения на дистанционке было нелегко. Надеюсь все меры помогут нам не заболеть, - делится своим мнением учительница физики в одной из школ Самары Марина.А как вы сходили сегодня в школу? Делитесь своими эмоциями в комментариях.Или рассказывайте в соцсетях или мессенджерах: Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65 Почта: kpsamara@phkp.ru ВКонтакте: https://vk.com/kps163