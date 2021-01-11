От кого произошли рыжие люди? Можно ли с помощью генной инженерии продлить жизнь и молодость? И может ли так случиться, что человек вымрет, как мамонты? На самые неожиданные вопросы ответил в рамках эфира программы \\"Комсомольской правды - Самара\\" \\"В чем вопрос\\" на платформе \\"ВКонтакте\\" Антон Васин, старший преподаватель кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии.Много миллионов лет назад земноводные вышли на сушу и на нашей планете зародилась жизнь. Может ли какая-то новая форма жизни - кроме плесени в холодильнике - зародиться сейчас?Во-первых, мне придется вас расстроить. Современные земноводные к нашим предкам не имеют никакого отношения. Крокодил не ваш дедушка, а ящерица - не ваша прабабушка. Группа, которая привела к возникновению млекопитающих, очень рано обособилась на эволюционном древе.Сейчас же новая жизнь не зарождается из-за серьезной конкуренции. Условия на планете сейчас для этого совершенно не подходят. Во-первых, на планете уже имеется своя жизнь, которая препятствует возникновению органики, созданы невыносимые условия для обновления. Миллионы лет назад все было по-другому: постоянно ведущийся абиогенный синтез, отсутствие атмосферного кислорода - все это делало возможной эволюционную биологию.Тогда другой вопрос: а может ли человечество сейчас вымереть? Ну, как мамонты?Человек - существо гораздо более живучее и приспосабливающеемя, чем мамонты. По сравнению с ними мы - супермены. Конечно, какая-то военная угроза вполне может убить всю планету. А вот нерукотворные угрозы... Даже не знаю. Если только прилетит метеорит хорошего размера, тогда, конечно, шансов будет мало. Климатических изменений резких сейчас нет, а ко всему другому приспособимся.Давайте поговорим о генной инженерии. И такой волнующий всех с момента знакомства с овечкой Долли вопрос: Почему в мире не развивается клонирование?Работа по клонированию, также как и по экспериментам с генной модификацией человека тормозится законодательными запретами. В них, безусловно, есть смысл. Правительства всех стран понимают, что открыв эту область исследований для широкого числа ученых, они серьезно рискуют и потом не смогут управлять ситуацией. Сегодня ученые могут работать только с эмбрионами, которые остаются после ЭКО - и то до определенного числа делений, после которого это уже плод, будущий младенец и опыты над ним незаконны.А что с работой по исправлению генетических дефектов?Опять - та же самая проблема. Опыты на живых людях запрещены, поэтому нет никаких шансов для развития в настоящем генного редактирования. Невозможно исправить дефект заранее, \\"переписать\\" гены на стадии зародыша. Исследования в данный момент направлены на генную терапию, когда учатся исправлять уже имеющийся генетический дефект. В теории возможно переписывать генотип на стадии эмбриона, рано или поздно мы придем к этому, я думаю, что это неизбежно.Опыты по генной терапии проводятся, конечно, на животных. На обезьянах были достигнуты интересные результаты. Был опыт, когда с помощью вирусной терапии сформировали цветовое зрение у одного из видов обезьян. У них оно сложно передается по наследству, только половина самок обладает таким зрением, а самцы нет. А для обезьян это важно: можно, например, созревший плод отличить на взгляд. Провели терапию, вирусы в глаза внедрили, у обезьянок появилось цветовое зрение, теоретически у человека можно лечить дальтонизм.А можно ли генетически продлить молодость или научиться жить вечно?Да, можно. Старение клеток связанно с интересным процессом контроля клеточного деления. Чем больше раз клетки делились - тем более они стареют. Тем не менее в организме есть бессмертные клетки, которые никак не меняются после бесчисленного количества делений. Омолодить клетки, научить их не стареть возможно, для этого нужен специальный фермент. Но, как м помним, опыты на людях запрещены, поэтому в этом направлении тоже работы не ведутся.Что такое мутации? Откуда они берутся?Мутации - это неизбежное явление. Скажу так: мы все без исключения мутанты, так как со временем наши гены менялись от одного поколения к другому. Но большинство изменений на уровне гена никак не проявляют себя внешне. Мутация может произойти на неопасном участке, копия гена не похожа на исходный, но это никак не влияет на человека.Опять же, одна и та же мутация может по разному сказаться на человечестве. Еще 20 лет назад гемофилия была болезнью, которая практически 100% приводила к ранней смертности. Гемофилией страдал цесаревич Дмитрий, он получил ее от матери, а та - от своей бабушки, королевы Виктории. Она была первым \\"мутантом\\" - носителем мутировавшего гена. Случилось бы это с простой крестьянкой - никто бы не заметил, а в данном случае мутация привела к краху кучи европейских дворов, так как болезнь выкашивала потомков мужского рода.Еще один интересный пример. Не так давно ученые выяснили, как выглядели неандертальцы: они были светлокожие, веснушчатые и рыжие. В отличие, кстати, от наших прямых предков - кроманьонцев - которые были темнокожими. Сначала думали, что у всех современных рыжеволосых в предках были неандертальцы. Как шутят у нас, \\"твоя пра-пра-прабабушка медленно бегала\\". Но потом выяснилось, что гены у современных рыжеволосых людей и неандертальцев отличаются: и те, и другие мутировали, но по разному. У части рыжеволосых мутировавшие гены современные, у второй части - неандертальские. Так доказали, что неандертальцы скрещивались с кроманьонцами. Да и еще много с кем скрещивались наши предки, поэтому в геноме человека можно найти разнообразные варианты генов.Хотелось бы вам создать сверхчеловека?Нет. Я как любитель вселенной Марвел точно знаю, как только начинается процесс создания сверхчеловека, все человечество отхватывает таких проблем, что ну его.Вы поймите, этот сверхчеловек не будет таким как мы, только немного лучше. Он будет иметь свое восприятие, социальные навыки. Даже нам некомфортно с людьми, восприятие мира у которых отличается от нашего, а ему с нами разве понравится? Не факт, что мы вообще сможем договориться. Есть ксенобиологи, которые мысленно изучают неземные формы жизни, один парадокс такого взаимодействия - сможем ли мы друг друга понять, с инопланетным разумом. А сверхчеловек - это почти инопланетянин.Помните, в одной из серий \\"Доктора Хауса\\", гений себя отуплял специально препаратами, чтобы просто иметь возможность общаться с людьми, его сияние интеллекта было таково, что он свою любимую жену воспринимал на уровне самки человекообразной обезьяны.Не деградируем ли мы при социальном отборе?Это мы сможем понять только лет через миллион. Никогда не поймешь, какая-то мутация - она вредная или полезная. Отсутствие перепонок между пальцами у птиц: у уток это смертельная мутация, у кур - не смертельно. Все зависит от контекста биологического. Если через миллион лет человек вымрет - значит деградировали, если нет - значит эволюционно развивались.Верите ли вы, что коронавирус создали в лаборатории на основе генов обезьяны?Не думаю, что все так трагично. Да, я видел статью, которую распространяли в интернет: что раньше проводились опыты с летучими мышами. Но все это абсолютно обычная история, просто так совпало. То, что вирус летучих мышей попал в человеческий организм и начал по-другому работать - это возможно, не первый случай. Единственное, что кажется странным, непрозрачность этой истории. Когда появился свиной грипп, было много научных статей по его поводу. А сейчас молчание.