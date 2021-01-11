Британскому котенку Плюше (клички и имена героев этой истории изменены. Прим.автора) было полгода, когда его жестоко убил хозяин. Впрочем, хозяином Алексей для животного был лишь номинальным – на самом деле пушистого малыша в дом «притащила» его девушка – Галя. Алексей животных не особо любил, особенно кошек: мол, какая от них польза? Но животинка была забавной, и он согласился оставить питомца.Отношения между Алексеем и Галей были, как стихийное бедствие, и красочно иллюстрировали всем известное выражение «от любви до ненависти – один шаг».В ночь с 8 на 9 октября прошлого года чаша весов склонилась как раз в отметке «лютая ненависть». Молодые люди долго, со взаимными обвинениями и оскорблениями, ругались по телефону, после чего Галя заявила, что ночевать домой, пожалуй, не придет. А где она останется – ее личное дело, и Алексею знать об этом совершенно не обязательно.Алексей, который к тому времени от одиночества уже успел напиться, решил, что точно знает, где укрылась от него Галя – конечно же, у соседей. С Леной и ее сыном они отлично ладят, поэтому наверняка она там.- Он начал ломиться к нам в дверь где-то в районе полуночи, мы с сыном в это время уже спали, - вспоминала позже Елена. – Он был уверен, что Галя у нас, хотя я честно сказала, что сегодня ее даже не видела. Тогда он стал носиться по коридору нашей коммуналки и орать: «Гааааля! Если ты сейчас не выйдешь, то прибью твоего кота!»Елена и ее сын Максим даже и подумать не могли, что Алексей говорил абсолютно серьезно. Хотели лечь спать, но стали слышны удары об стену и крики кота.- Потом дядя Леша опять подошел к нашей двери, мама запретила открывать, тогда он сказал: «Эй, посмотри-ка в глазок», - вспоминает мальчик. – Я посмотрел: у него в руках был дымчатый красивый котенок. Он не шевелился, мне было очень жалко его. Тут дядя Саша, видимо, понял, что я смотрю, и со всей силы бросил его о стену. Котенок пронзительно пискнул и больше не шевелился. Я заплакал.Елена была просто в шоке: 12-летний сын бьется в истерике – а за дверью в это время рядом с трупиком кота бушует пьяный сосед. Женщина вызвала полицию.- Котенок серого цвета с черными полосками не подавал признаков жизни. Вокруг головы, на носу и глазах – пятна бурого цвета. Аналогичные пятна обнаружены на стене около входа на общую кухню коммунальной квартиры, - значится в протоколе, который составили стражи порядка в ту страшную ночь.Елена написала на соседа заявление, вскоре в полиции возбудили уголовное дело, расследование уже окончено, в ближайшее время его начнут рассматривать в суде.- Молодому человеку предъявлено обвинение в жестоком обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекшем его гибель (п.«б» ч.2 ст.245 УК РФ), - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в областной прокуратуре. – Свою вину он признал и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.Удовлетворит ли суд это ходатайство, пока не ясно. Санкции статьи, по которой Алексею предъявлено обвинение, предусматривают несколько видов наказания: штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные или принудительные работы, а также реальное лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.