8 января на горнолыжном склоне под Норильском произошла трагедия – из-за схода лавины погибли трое человек, в том числе ребенок, еще один подросток до сих пор находится в больнице. Журналист «КП-Самара» выяснила, грозит ли подобная опасность самарским горнолыжным склонам.«Не хватает высоты и крутизны»Как заверили в Поисково-спасательной службе Самарской области, подобные природные угрозы на местных горнолыжных склонах практически исключены.- В Самарской области в местах массовых катаний нет настолько крутых склонов, на которых могла бы существовать опасность схода лавины, - объяснили в Поисково-спасательной службе региона. – Высота гор, на которых расположены горнолыжные спуски, также недостаточна для возникновения такой угрозы.Спасатели не смогли вспомнить прецедентов возникновения природных снежных лавин с гор Самарской области за последние 10 лет, которые бы несли угрозу человеку. В то же время в ПСС предупредили – в регионе в горах и на берегу рек хватает мест с крутыми обрывами, где опасность схода снега вполне реальна, и призвали самарцев соблюдать осторожность.Искусственный снег - безопаснееДиректор горнолыжного комплекса «СОК» Павел Савинов заверил журналиста «КП-Самара», что лавины и сход снега на существующих спусках невозможны, а безопасность соответствует необходимым нормативам.- Снежные лавины происходят в высоких горах, с крутым склоном и большим перепадом высот, - объяснил Павел Савинов. – Но главная причина схода лавин – не в крутизне склона, а в большой скопившейся массе снега, который не тает даже летом. В таком случае бывает достаточно, чтобы снег подтаял на солнце, или произошло движение атмосферных масс, чтобы сошла лавина. В Самарской области горы не настолько высокие, перепад высот у нас составляет всего около 200 метров, а снега не так много.Как объяснил Павел Савинов, 90% трасс на ГЛК «Сок» выполнены из искусственного снега.- У него совсем другая структура снежинок, они более устойчивы к перепадам температур, это покрытие отличается от естественного в лучшую сторону, - пояснил Павел Савинов. – Кроме того, трассы обрабатываются каждую ночь – специальная фреза рыхлит снег на глубину около 30 см, потом он утрамбовывается и «схватывается» под воздействием минусовых температур.Такая подготовка трасс помогает также справиться с последствиями серьезных снегопадов – например, таких, как в минувшие выходные. Некоторую опасность может представлять только дневной снегопад, когда осадки выпадают на подмерзшую трассу – вероятность упасть при спуске в таком случае повышается.- На трассах постоянно дежурят от 5 до 8 сотрудников службы спасения, в том числе четверо спасателей, которые готовы в случае необходимости оперативно доставить пострадавших к врачу, - объяснил Павел Савинов. – Кроме того, каждые три года все трассы проходят сертификацию – эксперты проверяют склон, защитные ограждения, указатели и т.д. и выдают заключение о безопасности спуска.Снег с крыш и тонкий ледВместо природных снежных лавин самарцев зимой подстерегают другие опасности. Так, каждый год появляются сообщения о «рукотворных» снежных лавинах, когда глыбы снега падают на головы самарцам с неубранных вовремя коммунальщиками крыш. Например, в 2017 году свалившая с крыши глыба снега убила женщину, а другая лавина обрушилась на коляску с шестимесячной девочкой, в 2019 году одна лавина с крыши сошла прямо на автомобили на ул.Куйбышева, другая разрушила крышу магазина, третья покалечила пенсионера. И таких случаев – масса.Из природных опасностей, которые подстерегают самацев, самая страшная – это тонкий лед. Каждый год его жертвами становятся по несколько человек. Как пояснили в ПСС региона, из-за изменившегося климата изменился и характер льда, а места, которые раньше были безопасными, сейчас несут реальную угрозу.- В 2007 году толщина льда в фарватере составляла около 80 сантиметров. А в последние годы в тех же местах - всего 15-20 сантиметров, - пояснили в ПСС. – Тенденция очевидна, и мы постоянно предупреждаем самарцев об опасности выхода на лед.