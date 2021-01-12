Пожар заметили с разных сторонГероическим поступком утром 8 января отметились два работника РЖД и молодой полицейский. Они спасли из пожара 68-летнюю женщину и ее кошку. Случилось это на улице вокзальной в поселке Безенчук Самарской области.Как сообщили представители местного ОМВД, в минувшую пятницу врио начальника отдела Эдвард Агабалян поднял личный состав по учебной тревоге и назначил построение на 10:30. Во время этого процесса заместитель руководителя Андрей Севостьянов увидел, как в частном секторе неподалеку в небо вырвался столб черного дыма. Он сориентировал коллег, и стражи порядка побежали в сторону очага возгорания.Но первыми на месте событий оказались не силовики, а 21-летний Владимир Зиманин и 24-летний Александр Завьялов. Молодые люди работают на железнодорожных путях, расположенных в тех краях, и отреагировали моментально.— Мы услышали крики о помощи и прибежали туда. Через минуту прибыли сотрудники полиции, — рассказывает Владимир корреспонденту «КП-Самара».Парни перепрыгнули через забор и действовали незамедлительно. На часах было уже 10.45, подоспевшие правоохранители еще на бегу позаботились о том, чтобы вызвать пожарных и скорую помощь.Слаженные действия спасли жизньНе дожидаясь МЧС, добровольцы выбили стекло и оконную раму, чтобы облегчить доступ к хозяйке. Офицеры из МВД выставили оцепление, чтобы обезопасить граждан — а место здесь людное, рядом останавливается электричка — от возможного обрушения строения на тротуар. Путейцы и участковый — младший сержант Владислав Казуев — начали проводить спасательную операцию.— Когда мы прибежали, женщина уже в окно пыталась вылезти, но не получалось. Наполовину торчала из окна, мы с полицейским ее вытащили. А Саша разбил раму, чтобы освободить женщину, — делится Зиманин.Женщина уже начала терять сознание, но успела сказать, что в доме никого нет. Только ее питомец, которого тоже удалось вызволить из западни.Потерпевшую на руках отнесли к соседям, затем медики доставили ее в больницу. Путейцы скромно ретировались на работу, а по адресу ЧП приехал пожарно-спасательный отряд, который в кратчайшие сроки ликвидировал пламя. Огнеборцы также вынесли важные личные вещи и передали родственникам владелицы дома несколько пакетов с документами. К счастью, обошлось без жертв.Сейчас эксперты устанавливают причину возгорания и ущерб от него. Родные и близкие спасенной местной жительницы благодарят всех участников случившегося, благодаря которым дорогой им человек остался жив.