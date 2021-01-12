Ситуация с коронавирусом в населенных пунктах популярного туристического маршрута становится чуть менее напряженной. За новогодние каникулы во многих из них снизилась заболеваемость, сейчас некоторые ограничения смягчаются. Рассказываем последние новости о коронавирусе в городах Золотого Кольца на 12 января 2021 года.в В Ивановской области жителям старше 65 лет разрешили ходить на работу - если они сделали прививку или уже переболели коронавирусом и имеют антитела. В это время в самом Иваново прибавилось 44 заболевших, а в одном из районов области - 39, с чем связана вспышка, пока не сообщают.В Подмосковье открылись детские садики и школы - по словам представителей властей, это позволило сделать улучшение эпидемиологической ситуации.В Костромскую область пришли морозы и вирус немного отступил на второй план. Во Владимирской области тоже ждут похолодание до -28 градусов. Жителей просят быть осторожнее и заботиться о здоровье, чтобы переохлаждение не нарушило иммунитет и не спровоцировало вирус.О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольцаВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 691 (+3)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1250 (+10)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1371 (+0)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 8380 (+32)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 8393 (+44)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 7246 (+61)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет