Многие заболевания глаз могут привести к частичной или даже полной потери зрения. Чтобы сохранить здоровье и продолжать наслаждаться красотой мира вокруг, важно своевременно и точно диагностировать недуги и начать лечение, подобрать необходимые варианты коррекции. Помогут в этом специалисты-офтальмологи. Самарская офтальмологическая клиника предлагает полный спектр услуг. Профессиональную консультацию и лечение на самом высоком уровне здесь могут получить и дети, и взрослые. Клиника обладает широкими лечебными возможностями: промывание слезного канала у новорожденных, подбор ночных линз, разнообразные курсы аппаратного и медикаментозного лечения. На базе клиники работает лаборатория, а также узкие специалисты – детский невролог, эндокринолог и врач функциональной диагностики.Доверяй специалистамВ Самарской офтальмологической клинике работают высококвалифицированные врачи. Они выписывают очки любой сложности, подбирают дневные и ночные контактные линзы, лечат болезни глаз.- Вам нужно проверить зрение, если появилась нечеткость далеко расположенных или, наоборот, близких объектов, размытость контуров, изменения в восприятии цвета (предметы теряют яркость, становятся тусклыми), - отмечают специалисты клиники.Существуют и более серьезные признаки, при появлении которых стоит проверить зрение незамедлительно: раздвоение в глазах при ярком освещении, появление «мушек» и темных пятен, возникновение ярких вспышек, постепенное или резкое сужение зрительного поля. Если вы обнаружили один из симптомов ухудшения зрения, обращайтесь к врачам Самарской офтальмологической клиники.Передовые технологииКлюч к своевременному выявлению и эффективному лечению заболеваний глаз - высокотехнологичная диагностика, которую также можно пройти в Самарской офтальмологической клинике.Кроме диагностики в клинике пациенты с близорукостью, амблиопией, косоглазием, зрительным утомлением могут пройти комплексные аппаратные курсы лечения. Наряду с традиционными методами лечения в Самарской офтальмологической клинике активно используют передовые технологии, в том числе современный вариант восстановления зрения - ночные линзы (ортокератологические).Благодаря ночным линзам пациенты могут вернуть хорошее зрение за время сна и днем видеть мир четко без очков и мягких линз. Эффект может сохраняться до 24 часов. Индивидуально подобрать ночные линзы вы сможете после консультации врача. Специалисты напоминают, что прибегать к представленной методике можно лишь строго под контролем офтальмолога.Все в одном местеКачество восприятия и познания окружающего мира зависит от качества очков. К сожалению, для многих оптическая коррекция зрения становится необходимостью. Оптика «Роскошное Зрение» в Самарской офтальмологической клинике обеспечит детей и взрослых очками любой сложности.При изготовлении очков используют только оригинальные линзы лучших европейских производителей, а также «Myopilux» от «Essilor» – инновационные линзы для контроля детской близорукости, разработанные с учетом детской эргономики зрения вблизи. В большом количестве предоставлены оправы от лучших мировых производителей, в том числе гибкие, которые особенно удобны для детей.Кроме того, в Самарской офтальмологической клинике можно сдать анализы по выгодным ценам: общеклинические исследования крови, кала, мочи, иммуногематологические, гемостазиологические, биохимические исследования, анализы на гормоны крови, мочи, онкомаркеры и комплексные исследования, а также сделать диагностику инфекций и сдать анализы на аутоиммунные маркеры. Лаборатория работает ежедневно с 8:00 до 12:00 часов.КСТАТИУпало зрение? Проверь весь организмЗачастую, по изменениям на радужке офтальмолог может диагностировать заболевания тех или иных органов или систем. Конечно, он не может с точностью определить наличие не глазного заболевания, но может порекомендовать пациенту сходить к нужному специалисту и обследоваться. Именно поэтому в Самарской офтальмологической клинике работают узкие специалисты - чтобы максимально быстро диагностировать в том числе эндокринологические заболевания, комплексно подойти к лечению заболеваний и организма в целом. Здесь же можно получить консультацию детского невролога с опытом работы более 28 лет. Врач ведет наблюдение за этапами формирования и становления нервной системы маленького пациента, что может помочь предупредить множество прогрессирующих патологий.В клинике можно пройти обследование у врача функциональной диагностики: спирографию (ФВД, спирометрию), электрокардиографию (ЭКГ), реоэнцефалографию (РЭГ), эхоэнцефалографию (ЭХО-ЭГ).Это поможет вовремя выявить ряд заболеваний, получить верное лечение и оставаться здоровым!Как найти:Самарская офтальмологическая клиникаАдрес: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59 Б.Тел.: (846) 991-90-91Работаем ежедневно с 8.00-20.00.www.zrenie100.ruИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМРеклама.