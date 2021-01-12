Ученые Самарского государственного медицинского университета приступили к исследованиям, которые станут революционными для медицины. Они разрабатывают тест-системы для оценки эффективности противовоспалительных лекарств \\"в пробирке\\": до того, как назначить тот или иной препарат пациенту, медики смогут выяснить, поможет ли он конкретно ему. Таким образом, не придется пичкать больного разными лекарствами, пытаясь понять, какое окажет наилучший эффект. Более того, с помощью этой технологии можно будет обнаружить контрафактные лекарства и узнать, настолько же эффективны дженерики, как оригинал, или же немного отстают.- Противовоспалительных препаратов много, поэтому важно определить, какой из них подойдет тому или иному пациенту, чтобы он не принимал все подряд. Это так называемая персонализированная медицина, за которой будущее, - делится с корреспондентом \\"КП-Самара\\" ближайшими планами заведующий биотехнологическим отделом Института экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ, д.м.н. профессор Лариса Волова.Сейчас над проектом совместно работают специалисты НПЦ \\"Самарский банк тканей\\" и ученые СамГМУ. Инициатором разработки стала кандидат биологических наук Наталья Осина, которая 20 лет работала в известных зарубежных компаниях и вузах страны. Изначальная цель исследования - придумать эффективный способ тестирования новых противовоспалительных препаратов для лечения псориаза, ревматоидного артрита, болезни Крона и многих других.Сама по себе технология достаточно простая: у человека берут клетки, вырабатывающие противовоспалительные цитокины, сажают в специальные лунки с питательной средой, затем - стимулируют на выработку цитокинов, а после подавляют эту выработку с помощью лекарств. Затем с помощью ИФА-диагностики медики могут определить, насколько эффективен препарат, смог ли он заставить клетки больше не вырабатывать эти вещества.Сейчас ученые получили средства по госзаданию минздрава РФ и намерены в ближайшие пару лет разработать тест-системы, способные определять персональную потребность в том или ином лекарстве. И это станет важным шагом в продвижении персонализированной медицины.