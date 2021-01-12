«РосдорНИИ» подготовил комплексную транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации, которая призвана определить развитие общественного транспорта в Самаре на ближайшие 15 лет. Ее представят губернатору на заседании Градостроительного совета региона.Как отмечают эксперты, максимальный рост спроса на пассажирские поездки к 2025 году ожидается внутри Самары – он вырастет на 29%. Востребованность поездок между Самарой Тольятти увеличится на 11%, а внутри Тольятти на 9%.- Низкое качество транспортных услуг приводит к снижению подвижности населения в целом, - отмечают авторы презентации. – Например, перераспределение населения и рабочих мест в Самарско-Тольяттинской агломерации приведет к росту спроса на поездки только на 3%. А вот оптимизация транспортной сети и тарифная реформа – на 19%. Развитие общественного транспорта позволит повысить подвижность жителей на 15-17%.Специалисты предлагают повысить роль рельсового и электротранспорта, обеспечить беспересадочные связи по устоявшимся маршрутам и построить комфортные пересадочные площадки. При этом предлагается максимально использовать уже существующую инфраструктуру.Журналист «КП-Самара» изучила нововведения, которые эксперты «РосдорНИИ» предлагают внедрить в Самаре.Ввести единый билетДля внутригородских поездок эксперты «РосдорНИИ» предлагают использовать так называемый регулируемый плоский тариф, то есть не зависящий от расстояния поездки. При этом предлагается ввести несколько видов билетов – разовый с неограниченным количеством пересадок (действует в течение 90 минут) за 32 рубля, единый безлимитный проездной билет на 30 дней (1500 рублей) и льготные безлимитные проездные для студентов (600 рублей) и пенсионеров (270 рублей)Отделить трамвайные пути от дорогКоридоры трамваев и безрельсового транспорта авторы концепции предлагают разнести между собой. На протяжении двух осенних месяцев 2019 года эксперты проанализировали причины задержек и скорости движения трамваем и выяснили, что 77% от количества задержек и 81% времени простоя приходились на участки пути, где трамвайные рельсы совмещены с автомобильными дорогами.- Без обособления трамвайных путей невозможно обеспечение надёжности трамвайного сообщения, - уверены авторы презентации. Сделать это предлагается двумя путями – с помощью бортового камня и разметки.Также авторы концепции предлагают до 2024 года вернуть трамвайные пути на Хлебную площадь. А к 2035 году – построить трамвайную линию на территорию Стрелки и трамвайной линии по проспекту Карла Маркса, а также в пос. Волгарь и Южный город вдоль Кряжского шоссе. Стоимость работ оценивается в 30,7 млрд рублей.Построить пересадочные узлыОколо станции метро «Кировская», на Хлебной площади и на Барбошиной поляне предлагают организовать большие транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). Это должно сократить время пассажиров на пересадки.Самый крупный пересадочный узел появится у метро «Кировская» /платформа Безымяка. Здесь будет организован автовокзал, торговые и рекреационные зоны, построят подземный переход через железнодорожные пути и интегрируют его с вестибюлем метрополитена и платформой «Пятилетка». ТПУ меньшего формата сформируют на Хлебной площади и Барбошиной поляне.- Маршрутную сеть городских, пригородных и междугородних маршрутов переориентируют с учетом пересадок на ТПУ, - пояснили эксперты.Пустить общественный транспорт по выделенным полосамЭксперты «РосдорНИИ» предлагают уделить особенное внимание организации выделенных полос для общественного транспорта.- Это позволит значительно (с 12-14 до 16-20 км/ч) повысить скорость сообщения, минимизировать влияние дорожных заторов и обеспечить выполнении расписания движения, - отмечается в презентации. При этом контролировать соблюдение правил предполагается с помощью видеокамер.Специалисты рекомендуют к 2024 обустроить выделенные полосы на Московском шоссе от пр. Кирова до ул. Гагарина и на других участках общей протяженностью 33 км. Предполагается, что на улицах с обособленной трамвайной линией организовывать выделенные полосы не будут.Сократить число маршрутов и траекторию их движенияАвторы проекта предлагают оптимизировать маршрутную сеть Самары – в частности, исключить дублирующие маршруты. Вместо 105 действующих маршрутов автобуса предлагают оставить 67, вместо 24 трамвайных – 11, вместо 15 троллейбусных – 9. А парк общественного транспорта сократить с 2157 до 1 386 единиц.Оставшиеся маршруты предлагают оптимизировать, в частности, исключить дублирование и повысить интеграцию с метрополитеном. А путь следования некоторых автобусов – изменить с учетом повышения доступности транспорта для отдельных жилых районов. Например, авторы концепции предлагают автобусу №2 подниматься с Ново-Садовой к Московскому шоссе не по пр.Масленникова, а по ул.Ерошевского – это повысит доступность транспорта для жителей расположенного здесь густонаселенного микрорайона.Использовать электробусыАвторы концепции транспортного развития предлагают использовать на улицах Самары электробусы – но не с классической зарядкой, а с динамической подзарядкой, так называемых троллейбусов с увеличенным автономным ходом.- Это позволит применять эффективный экологически чистый транспорт без инвестиций в строительство новой инфраструктуры, - объясняют эксперты «РосдорНИИ». - Запас автономного хода таких троллейбусов составляет от 5 до 30 км в зависимости от модели.Активно использовать железнодорожный транспортЭксперты предлагают активнее использовать железнодорожный транспорт для внутригородских перевозок, особенно для обслуживания новых районов. По подсчетам экспертов, использование существующей железной дороги вместо строительства трамвайных путей позволит в два раза снизить расходы на обслуживание и в два раза сократить для пассажиров время в пути.Продолжить строительство метроЭксперты предлагают три варианта развития метро. Минимум – к 2024 году достроить «Московскую» и «Алабинскую», а к 2035 – «Самарскую» В оптимальном варианте сценария развития метро к этому сроку должны еще завершить строительство оборотных устройств на станции «Алабинская».По максимальному сценарию к 2024 году предполагается достроить «Алабинскую» и «Московскую», построить «Самарскую», а к 2035-му - заняться станциями второй линии, от ст. «Вокзальная» до ст. «Орловская». Стоимость этого строительства эксперты оценили в 55 миллиардов рублей.