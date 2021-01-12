В Самаре объяснили, почему жителям были выставлены счета за установку общедомовых приборов учета тепловой энергии. Фотографиями квитанций поделились в социальных сетях жители. В начале года горожане получили счет, в котором содержалась строка, включающая расходы на установку ОДПУ (общедомового прибора учета). Суммы были внушительные, в одной из квитанций, которую выложили пользователи, значилась сумма в 9 200 рублей. Это вызвало обсуждение в комментариях, жители недоумевали, откуда такие суммы и почему были установлены счетчики. Журналисты \\"КП-Самара\\" решили разобраться в ситуации более подробно.Приборы учета должны ставить по законуКак сообщили в АО «ЭнергосбыТ Плюс», в январе действительно были направлены счета за установку общедомового прибора учета теплоресурсов. Счетчики устанавливают в соответствии с требованием законодательства (№ 261-ФЗ «Об энергосбережении» от 2009 года). Закон предусматривал, что до 2012 года собственники и управляющие компании должны были сами оснастить дома счетчиками. Сейчас обязанность по установке ОДПУ перешла к ресурсоснабжающим организациям. В Самаре такие счетчики в МКД устанавливает АО «ЭнергосбыТ Плюс». Сейчас необходимые приборы учета имеются только в 30% домах города. В 2020-м году ресурсники оснастили счетчиками более чем 400 домов. Эта работа будет продолжена в текущем году.«Наличие ОДПУ в жилых домах – требование закона. Если собственники сами не установили общедомовой прибор учета до 1 июля 2012 года, это обязана сделать ресурсоснабжающая организация. Однако по закону владельцы жилья должны компенсировать эти затраты», - рассказал директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.Установка проводится за счет ресурсоснабжающей организации, которая потом выставляет счета гражданам. Стоимость приборов разная и зависит от технических характеристик системы теплопотребления и количества тепловых вводов.Суммы в квитанциях получаются внушительные, не всем под силу оплатить такие единовременно. Однако, как пояснил руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Виктор Часовских, необязательно платить всю сумму сразу. «В квитанциях указаны суммы, которые должны заплатить жильцы. Но предусмотрено два варианта – либо собственники сразу платят ту сумму, которую им выписали, либо выплачивают стоимость работ равными долями в течение 5 лет. Ежемесячно будет приходить квитанция с рассрочкой. Обращаться дополнительно при этом никуда не надо. Однако, собственник может растянуть эту сумму на год, на три года, или на другой срок, более удобный», - рассказал Часовских.Если собственник захочет выбрать другой срок для оплаты, то он может обратиться в «ЭнергосбыТ Плюс» и составить свой индивидуальный график оплаты. Рассрочка предоставляется с учетом процентов, размер которых не может превышать ключевую ставку ЦБ РФ.Счетчики позволят сэкономитьС установленными приборами учета собственники смогут сэкономить на оплате услуг по отоплению. При отсутствии счетчиков, придется платить по нормативу в течение 12 месяцев.При наличии счетчиков, возможно оплачивать за фактическое потребление в отопительный период в соответствии с показанием приборов учета. Получается, что пользователи платят только за то, что фактически потратили. Кроме того, не нужно платить летом, когда услуги по отоплению не оказываются.Как отметил Виктор Часовских, для перехода на систему 1/7 помимо счетчика необходимо также соответствующее решение общего собрания жильцов.Таким образом, несмотря на появление внушительной суммы в квитанции на начало года, в итоге у граждан получится сэкономить средства, а плату за установку счетчика можно растянуть на продолжительный период, во время которого ежемесячный взнос окажется не столь большим.