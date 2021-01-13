Covid-19 продолжает оставаться в центре внимания. Да, количество инфицированных не растет, по сравнению с январскими праздниками, но оно остается большим. И ситуация по-прежнему считается напряженной. Рассказываем самые последние новости про коронавирус на 13 января 2021 года в нашем ежедневном дайджесте.Статистика12 января стало известно о том, что в губернии еще 278 человек узнали о неприятном для себя и своих близких диагнозе. Всего с начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией уже 34 880 граждан. Из них 32048 счастливчиков вылечились, в том числе — 271 по состоянию на минувшие сутки.В этот раз лидером по числу новых пациентов стала не Самара. В областной столице таких 75, а вот в Тольятти — 87. В списке ковид-положительных — 27 жителей Сызрани и 14 Отрадного. В остальных муниципалитетах меньше 10 заболевших.28 из 278 инфицированных не имели никаких клинических проявлений и узнали о болезни после обычного профилактического обследования. У остальных был диагноз внебольничная пневмония и ОРВИ.Если считать с весны прошлого года, то от коронавируса в Самарской области скончались уже 713 несчастных. О пяти новых летальных случаях стало известно накануне. Очередными жертвами covid-19 стали 4 женщины, старшей из которых 87, а младшей 41, и 78-летний мужчина. У всех у них были проблемы с сердечно-сосудистой системой.Активность в координационном центреДля тех, кто переживает за свое здоровье, работает региональный координационный центр для пациентов с ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Туда за новогодние праздники обратились 2,7 тысяч человек.Центр создан на базе самарской поликлиники №15. В нем действует горячая линия, куда можно позвонить для консультации или вызвать врача на дом. Кроме того, операторы на связи с амбулаторными пациентами, в том числе с теми, у кого коронавирус. Они узнают об их состоянии. В штате 40 специалистов, трудящихся в две смены с 8 до 20 часов. Помогают им волонтеры.За каникулы в центре оформили 2 300 вызовов врачей на дом. Операторы обзвонили 5 600 пациентов. Для нуждающихся функционирует номер 8-800-30-22-163.Меры безопасности никто не отменялПродолжаются проверки ТЦ и других мест массового скопления людей. Там должны соблюдаться требования безопасности.Так, как минимум до 17 января действует запрет на посещение торговых центров подростками. Они могут там находиться только в сопровождении взрослых. На фуд-кортах разрешено обслуживать лишь посетителей за столиками. Очереди у касс — недопустимы.Как отметили на заседании оперативного штаба, не во всех ТЦ картина идеальная. Поэтому рейды с проверками будут продолжаться, особенно в тех местах, где уже были допущены нарушения.