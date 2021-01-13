Статистка по covid-19 в нашей стране оставляет желать лучшего. По-прежнему много заболевших и умерших. Но, конечно, есть и положительные моменты — выздоравливают много, а медики во всю борются с недугом. Однако, спешить путешествовать пока ни к чему. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 13 января 2021 года.В излюбленных туристических местах россиян действуют различные ограничения. Возможно, скоро они будут потихоньку сниматься. Активно проводится вакцинация населения, которая должна помочь победить инфекцию.Так, во Владимирскую область дополнительно доставлено 1000 доз вакцины «Спутник V», в Ярославскую их поступило 2042. Препарат распределен между медицинскими организациями. В первую очередь иммунизацию проходят врачи, соцработники и педагоги, но и обычные граждане уже могут обратиться в поликлинику по месту жительства и узнать, как сделать прививку.Добавим, что в Ярославской области активно распространяют лекарства для лечения сovid-19, их получили уже почти 10 тысяч больных. Общая стоимость медикаментов, переданных амбулаторным пациентам, превышает 17 миллионов 300 тысяч рублей.Жизнь налаживается и те, кто привился и имеет антитела, в некоторых регионах, например в Иваново, уже могут ходить на работу — даже в случае солидного возраста 65 +.О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольцаВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 697 (+6)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1266 (+16)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1390 (+19)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 8396 (+16)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 8426 (+33)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 7327 (+81)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет