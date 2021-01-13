Бывшая хозяйка умерла, новым не повезло на дорогеУже две недели хозяева и волонтеры не могут отыскать шарпея Берту, которой пять с половиной лет. Она бесследно исчезла днем 31 декабря прошлого года после аварии на трассе М-5 «Урал». В условиях тридцатиградусных морозов, которые установились сейчас в Самарской области, переживания за красавицу у близких ей людей становятся еще сильнее.— Бывшая хозяйка Берты, моя знакомая, умерла осенью. Мы пристроили собаку в семью, живущую в районе Сургута в Сергиевском районе. 31 числа они поехали в Самару и взяли ее с собой, — рассказывает корреспонденту «Комсомолки» куратор четырехлапой Алена Золотко. — Попали в аварию, и она убежала. Найти не можем до сих пор.ДТП получилось жутким. Примерно в два часа дня водитель «Ауди», ехавший в сторону Уфы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Калину» владельцев шарпея. Случилось это на 1070 километре трассы М-5 «Урал». Водитель отечественного авто, трое его пассажиров, среди которых двое детей и пенсионерка, были госпитализированы. Владелец иномарки, по некоторым сведениям, находился в неадекватном состоянии.Дальнобойщики и рыбаки на связиБерта смогла выбраться и покореженной машины и убежала. Прибывшие на место полицейские застать ее не успели. Искать пса принялись не только нынешние владельцы, но и те, кому не безразлична его судьба.— Мы ездили с мужем, опрашивали людей в близлежащих селах. Показывали ее фото. Никто не видел, — делится с корреспондентом «КП-Самара» заводчица шарпеев, воспитавшая Берту, Гульнара Мишина. — Оставили контактные телефоны в магазинах и придорожных кафе, но пока никто не звонил. Также мы на связи с дальнобойщиками и с рыбками на связи.Единственным, кто видел похожую собаку рыжего окраса, стал местный егерь. Она бегала в трех метрах от него, но он не смог поймать животное. В соседних деревнях не то, что о пропавшем питомце не слышали, но и про саму аварию тоже.Волонтеры верят в лучшее— Берта — замечательная собака! Жизнерадостная, быстро влилась в коллектив. Раньше мы жили в деревне, у нас было небольшое хозяйство — корова, коза, гуси, куры, кролики, — продолжает Гульнара. — С козой она дружила, гусей немного гоняла, кур любила смотреть, к корове близко не подходила. Проверив хозяйство, Берта шла домой, где играла с кошкой. Лена, ее бывшая хозяйка, очень хорошо ее воспитала.Наша собеседница надеется на помощь людей. Может кто-то видел это ласковую, но пугливую собачку и может подсказать координаты:— Она очень нежная. Лежит где-то сейчас голодная. А ведь холод. Но Берта жива! И мы ее найдем!Мишина и ее супруг искали пропавшую и днем, и вечером. Поле они обошли вдоль и поперек. Но без помощи специалистов на снегоходах не справиться. Всех, кто готов помощь или владеет какой-либо информацией о Берте, Гульнара Мишина просит обращаться по телефону +79276999256. Также информацию можно передать на kpsamara@phkp.ru.