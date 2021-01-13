Работники медицинской сферы сопровождают современного человека всю жизнь. Они помогают появиться на свет, почувствовать радость родительства, сохранить здоровье и побороть недуги. К профессии врача относятся с уважением и благодарностью.С 2014 года издательский дом «Комсомольская правда» проводит конкурс «Клиника года», где мы чествуем медработников. Ежегодно на сайте samara.kp.ru мы запускаем народное голосование и предлагаем людям выбрать лучшие, по их мнению, медицинские учреждения. 2020 год не стал исключением. В Самарской области традиционный конкурс «Клиника года» стартовал в сентябре и завершился в предпоследний день года.Одна из главных целей проекта – сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя региона. Конкурс «Клиника года» помогает наладить диалог между пациентами и персоналом клиник; рассказать об уникальных медицинских технологиях, которые уже применяются в лечебных учреждениях области, ведущих специалистах и новых методах; напомнить медицинским работникам, насколько их усилия ценны для каждого жителя Самары и области. На страницах проекта каждый точно найдет для себя полезную информацию о здоровье и медицине.Конкурс «Клиника года – 2020. Самарская область» стал еще масштабнее. В этом году в 30 номинациях участвовало более 100 медицинских учреждений. Подробнее о некоторых клиниках можно прочитать в разделе «Участники». Полезные статьи для удобства читателей мы собрали в разделе «Будь здоров!». В период с сентября по декабрь 2020 страницу конкурса посетили около 58 тысяч пользователей сайта. За участников было отдано 13 460 голосов.Церемония награждения запланирована на 3 февраля. По традиции лидеры голосования получат статуэтки и дипломы. Как прошла церемония награждения в прошлом году, смотрите по ссылке.Итоги голосования можно посмотреть здесь.