Январские праздники прошли, начались рабочие будни. Однако для некоторых любителей путешествовать это самое любимое время. Но торопиться паковать чемоданы не стоит – количество новых случаев коронавируса еще большое. Если есть возможность, надо отложить путешествие.Для тех же, кто не в силах больше откладывать и готов рискнуть, рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 14 января 2021 года.Во всех городах Золотого кольца действуют ограничения. В основном это масочный режим. Это значит, что без маски вас не пустят ни в кафе, ни в ресторан, ни в общественный транспорт. Также во многих городах не работают музеи. Исключение – парковые комплексы.В России продолжается вакцинация от COVID-19. Так, например, во Владимирскую область дополнительно привезли 1000 доз вакцины «Спутник V», а в Ярославскую – 2042 дозы вакцины. В первую очередь прививают медработников, педагогов, соцработников.Те, кто привился, или у кого есть антитела в Ивановской области могут ходить на работу. Это касается даже людей пожилого возраста – 65+, для которых продолжает действовать режим самоизоляции.О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольцаВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 704 (+7)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1275 (+9)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1395 (+5)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 8417 (+21)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 8480 (+54)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 7367 (+40)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет