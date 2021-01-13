13 января в Самарской областной универсальной научной библиотеке открылся масштабный выставочный проект «Пространство самарского времени». Он приурочен к 170-летию образования Самарской губернии. До конца зимы вниманию публики представлена первая часть экспозиции - от образования губернии до начала 19 века. На выставке можно увидеть подлинные документы и фотографии, повествующие о наиболее ярких и значительных событиях из истории региона. Журналист «КП-Самара» прогулялась по выставке и узнала несколько интересных исторических фактов о нашем городе и регионе.«Самара – колыбель кумыса»В мае 1858 года под Самарой открылась первая в мире кумысолечебница, в которой применялась научная методика лечения. Ее основал доктор медицины Нестор Постников. Он изучал лечебные свойства кумыса, и успешно дополнял их лечебной физкультурой, воздушными ваннами и баней для помощи больным с туберкулезом. Кумысолечебница быстро стала очень популярной не только в Самарской губернии, но и по всей страны и даже за границей. Если изначально она размещалась в 12 башкирских юртах, то уже к 1875 году занимала 12 дач на 60 квартир. А в газетах того времени Самару называли не иначе как «колыбелью кумыса».Бешенству - бойСамара стала первым городом России, в котором была открыта так называемая «Пастеровская станция». Открытие произошло летом 1886 года. Ее основной целью стала вакцинация, в том числе от бешенства. Поводом для открытия станции послужил трагический случай – мальчика укусило бешеное животное. Лечить бешенство России в то время не умели, в городе начался сбор средств, чтобы отправить ребенка лечиться во Францию. Вместо с малышом за границу отправилась и делегация самарских врачей – Паршенский и Хардин. Они попросили заграничных коллег подробнее рассказать о вакцинации, получили одобрение Луи Пастера и привезли из Парижа все необходимые приборы, препараты и инструменты для открытия собственной прививочной станции. Помимо бешенства здесь делали прививки от холеры, сибирской язвы и других тяжелых недугов.Стали первыми из-за плохих дорогОбщеизвестный факт, что после реформ Александра II Самарская губерния стала первой, где было организовано земство. Увы, причины не в какой-то особой прогрессивности самарской общественности того времени, а в банальной распутице и разбитых дорогах. Первоначально дворянское собрание, на котором должны были провозгласить создание земств, во всех регионах было назначено на весну. Однако самарские дворяне, которые должны были съехаться на собрание в Самару из своих имений, испугались, что в это время из-за весенней распутицы дороги будут совершенно непроходимыми, и уговорили губернатора Мансурова перенести собрание на более ранний срок. Таким образом, земство в Самаре было образовано 29 февраля 1865 года - раньше, чем где-то еще в стране.Калоши в рукавеОдним из ярких и значимых моментов в истории региона стало создание публичной библиотеки в 1859 году. Здесь собирались газеты и журналы, а горожане охотно жертвовали деньги на закупку книг. Отрицательных отзывов о работе библиотеке практически не было. Один из них принадлежит Максиму Горькому. Когда писатель жил и работал в Самаре, он как-то раз посетил библиотеку. Взяв книгу, он не нашел свободный стул, и ему пришлось сесть витрину. А закончив чтение и забирая свою одежду в гардеробе, он обнаружил отсутствие калош. В ответ на резонный вопрос, где его обувь, гардеробщик сообщил, что позаботился об удобстве писателя и положил калоши… в рукава пальто.Прогулка над ВолгойВажным моментом для Самарской губернии стало строительство Александровского железнодорожного моста. Его возведение было насущной необходимостью – к тому времени рельсы Оренбургской железной дороги подходили к обоим берегам Волги, однако переправу между ними приходилось организовывать по воде или по льду. Возведение моста заняло немало времени – только выбор места занял почти год. Тем не менее, в1880 году самый большой на тот момент в Европе мост был достроен. Его конструкция состояла из 13 пролетов, посередине шел один железнодорожный путь, а по обе стороны шли тротуары для пешеходов. Когда в 1904 году по мосту проезжал император Николай II, он не смог удержаться, и дважды совершил пешую прогулку по мосту над Волгой – по дороге из Петергофа в Златоуст и обратно.