В Самарской области продолжают бороться с распространением коронавируса. В том числе с помощью штрафов за нарушение безопасности. Рассказываем самые последние новости про коронавирус на 14 января 2021 года в нашем ежедневном дайджесте.СтатистикаЗа прошедшие сутки в регионе зафиксировали 279 новых случаев коронавируса. Последние четыре дня этот показатель не поднимается выше отметки в 280 заразившихся.Больше всего новых случаев на этот раз в Тольятти – 91 заразившийся. Следом идет Самара с 87 заболевшими. 14 новых случаев зафиксировали в Сызрани, 13 – в Красноярском районе, 10 – в Кинель-Черкасском, 9 – в Приволжском, 7 – в Безенчукском, по 5 – в Отрадном и Новокуйбышевске. Весь список выглядит так.- 91 в г.Тольятти- 87 в г. Самара- 14 в г. Сызрань- 13 в Красноярском районе- 10 в Кинель-Черкасском районе- 9 в Приволжском районе- 7 в Безенчукском районе- 5 в г. Отрадный- 5 в г. Новокуйбышевск- 4 в Похвистневском районе- 4 в Челно-Вершинском районе- 4 в Камышлинском районе- 3 в Большеглушицком районе- 3 в Хворостянском районе- 3 в г. Чапаевск- 3 в Большечерниговском районе- 3 в Нефтегорском районе- 2 в Ставропольском районе- 1 в г. Кинель- 1 в Волжском районе- 1 в Богатовском районе- 1 в г. Октябрьск- 1 в Сергиевском районе- 1 в Шигонском районе- 1 в Кинельском районе- 1 в г. Похвистнево- 1 в Алексеевском районеК сожалению, 11 пациентов с коронавирусом скончались за предыдущие сутки. У девяти из 10 были сопутствующие заболевания. А самому молодому умершему было 45 лет.Антимасочников штрафуютВласти Самарской области раскрыли число нарушений ограничений, связанных с пандемией коронавируса. По данным на конец прошлого года, после введения масочного режима и других требований безопасности в регионе составили около 13600 административных протоколов на нарушителей. В том числе 304 протокола на родителей, чьи дети гуляли по торговым центрам, не носили маски и т.д.Кроме того, из общественного транспорта продолжают высаживать пассажиров без масок. С начала октября из салонов и вагонов высадили 10 791 пассажира. При этом протоколов на антимасочников составили только 155.Напомним, в магазинах, общественном транспорте и местах массового скопления людей обязательно нужно носить маски, а людям старше 65 лет рекомендуют оставаться дома и не выходить без необходимости.