Сотрудники служб благоустройства до сих пор наводят порядок в городе после обильных снегопадов, которые прошли в Самарской области в выходные. Многие дороги, которые раньше были четырехполосными, превратились в узкие двухполосные проезды, во дворах все завалено снегом. А синоптики уже обещают: мол, готовьтесь уважаемые земляки, скоро на Самарскую область снова обрушатся мощные снегопады. Узнали, когда это произойдет и к чему готовиться.Синоптики говорят, что снег в Самарской области начнется уже 14 января, к вечеру. Ветер дует достаточно сильный уже с утра, к вечеру его порывы могут достигать 15-20 м/с, на дорогах будут снежные заносы. Впрочем, снег в этот раз не должен идти всю ночь. В Приволжском УГМС рассказывают, что в ночные часы осадки будут умеренными, ветер будет дуть восточный с порывами до 18 м/с. Небольшой снег пройдет в пятницу и сохранится до конца недели.В этот раз спасти дороги может тот факт, что снегопад не будет обильным единовременно, но снег будет идти постоянно в течение долгого времени, и снегоуборочным машинам придется работать непрерывно.При этом температура воздуха будет сохраняться на уровне -5 -10 градусов, а вот в последний день недели снова начнет холодать.