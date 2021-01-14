ЭКО, ИКСИ, использование донорских сперматозоидов и яйцеклеток и программы суррогатного материнства - сегодня уже никого не удивить этими методами репродуктивной медицины. Хотя ещё в 90-ые годы это было в диковинку, в нулевые - об этом слышали, в 2010-ые многие этим воспользовались и родили малышей. Что же сегодня уже есть более современное? Более результативное? Более безопасное? Об этом рассказал врач акушер-гинеколог, репродуктолог группы компании «Мать и Дитя – ИДК» врач высшей категории с 26-летней стаем работы Гари Зелимханович Достибегян.Главное – верить!- Чего же мы, врачи, хотим сегодня? Мы хотим беременности и родов у каждой пары, которая открыла дверь клиники и пришла за помощью. А разве это возможно? А если у мужа нет сперматозоидов? А если у пациентки нет яйцеклеток? А если причина в генетике и это неизлечимо? А если отсутствует матка? Вопросов много. Сейчас возможности репродуктивной медицины хоть и ограничены, но в 90% случаев, пусть не сразу, пусть и после нескольких попыток, но всё же удаётся родить малыша, - уверяет врач.Гари Зелимханович отмечает, что в наше время большими шагами развивается генетика. Преимплантационная генетическая диагностика способна практически безошибочно выбрать тот самый, здоровый, самый лучший эмбрион, и еще у одной пары родится малыш.- В тяжёлых случаях мужского бесплодия современные методы лечения способны улучшить показатели, и совместно с генетической диагностикой добиться успеха. Все известные методики лечения бесплодия в настоящее время доступны и широко применяются в Самаре, в Медицинской компании ИДК, ГК «Мать и дитя». Специалисты наших клиник ежегодно проходят обучение, стажировку в лучших клиниках Европы и не только, - рассказывает Гари Достибегян. - Единственное, что пока является практически непреодолимой проблемой, когда в клинику обращается женщина старше 42-43 лет. Даже при наличии достаточного количества яйцеклеток, большинство из них - аномальные.В этом случае может быть применена программа донорских яйцеклеток.- Программы с использованием донорских яйцеклеток, донорскими сперматозоидами и перенос эмбрионов суррогатной маме проводятся только в том случае, когда вероятность беременности при применении традиционных программ равна нулю или ничтожно мала. Но эти программы порой способны дать единственную возможность родить малыша и весьма результативны, - подробно объясняет врач акушер-гинеколог, репродуктолог. - Самое важное - тщательное обследование, выбор правильной тактики и вера в успех, как со стороны самой пары, так и со стороны врача и других участников программы, особенно бойцов невидимого фронта - эмбриологов.Заморозить на потом?2020 год благодаря пандемии нанес ощутимый удар не только по экономике стран, медицине, доходам граждан, но и здоровью людей... Естественно, что в подобных условиях многие решили отложить вопросы деторождения «на потом».- В нашей стране очень многое делается для развития медицины, устранения возникающих проблем в связи с изменением привычного образа жизни. Но ведь жизнь продолжается, у некоторых пар просто нет времени, чтобы родить потом. В этих условиях наши клиники продолжают работать, с соблюдением всех мер предосторожности, как для защиты пациентов, так и персонала, - уверяет Гари Зелимханович.Многие пары в 2020 году получили долгожданную беременность благодаря специалистам ГК «Мать и дитя», многие уже родили, а многих это радостное событие ждёт в 2021 году. Для тех, кто намерен отложить вопрос деторождения «на потом», но понимает, что репродуктивные функции не вечны, в медицинских центрах «Мать и дитя» предлагают специальные программы.- Если уже поджимает возраст, но вы боитесь заболеть, можно пройти программу ЭКО, а полученные эмбрионы заморозить, сохранить и запланировать беременность при нормализации или улучшении эпидемиологической ситуации. Наша клиника располагает всеми этими возможностями, - уверяет врач. - Желаем вам крепкого здоровья, скорейшего возвращения к привычному образу жизни, без ограничений и масок! И пусть аист принесёт вам здоровых детей!Врач акушер-гинеколог, репродуктолог высшей категории Достибегян Гари Зелимханович принимает в клиническом госпитале «Мать и Дитя – ИДК» по адресу: Самара, Волжское шоссе, 70.Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.Реклама.