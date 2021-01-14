Появилась предварительная концепция развития первой очереди набережной Автозаводского района Тольятти, подготовленная проектным бюро TM/project bureau. Материалы опубликовал региональный минстрой. В ближайшее время презентация с предложениями будет представлена на суд губернатора. Журналист «КП-Самара» изучила предложения архитекторов.Пешком не дойтиПроанализировав территорию набережной, эксперты определили ее ключевые существующие объекты. Среди них - танцплощадка «Пятак», туалеты, парковка, клуб закаливания и зимнего плавания «Моржи», дамба спортивного клуба, база МЧС, ивовый остров, недостроенные бассейны, пирс спортивной гребли, канализационно-насосная станция, пешеходные мосты, бывший картодром, кафе, пристань, пирсы и смотровая площадка.В качестве одной из основных проблем территории эксперты отметили доступ на набережную.- Сейчас добраться до набережной фактически можно только автомобильным транспортом, - отмечают авторы концепции. – А средний уровень набережной используется как проезжая часть, которая фактически сейчас является границей благоустроенной территории.При этом отмечается отсутствие развитой пешеходной связи набережной с городом: существующий пешеходный мост находится в неудовлетворительном состоянии.- При визуальной близости города сильно затруднена возможность попасть на набережную без автомобиля, - отмечают эксперты.Все заброшено и разрушеноТакже в презентации отмечается, что вторая очередь набережной в настоящий момент закрыта временным забором, а построенные в советское время гранитные лестницы, связывающие нижний и верхний уровень набережной, требуют косметического ремонта и частично перекрыты существующими коммуникациями.Изучив территорию, специалисты отметили, что дорожки и объекты советского периода на верхнем уровне набережной сейчас заброшены, находятся в ветхом состоянии и практически не используются, несмотря на высокий потенциал. Разрушены и инженерные коммуникации, местами имеются провалы в грунте. А коммерческие объекты на территории не имеют единого стиля оформления фасадов, вывесок и элементов благоустройства.Сохранить советское наследие и природуТем не менее, архитекторы обнаружили на территории набережной немало ценных объектов, которые стоит реконструировать и использовать при благоустройстве территории. Это подпорные стенки из колотого гранита, пирс со смотровыми площадками, а также советские скульптурные композиции на месте разрушенной танцевальной площадки. В рамках реконструкции территории эти объекты предлагается сохранить и переосмыслить. Также сохранят советские ограждения.- Это ценный элемент, дополняющий уникальную местную идентичность, - считают архитекторы. - Предполагается восстановить и сохранить существующее ограждение. А его графические элементы могут лечь в основу единого фирменного стиля набережной.Также предполагается сохранить живописный полуостров с высокими ивами в зоне спасательной станции «Спортивной бухты», а также сложившиеся природные условия.- В рамках реализации концепции важно сохранить и развить привлекательность территории для частных инвестиций, - отмечают эксперты.Амфитеатр, фонтан и горкиКроме того, эксперты рассматривают территорию набережной как потенциальный спортивный центр города.Архитекторы представили предварительные эскизы и план обновленной набережной. Здесь предусмотрены детская площадка с мостом, горками, скалодромом и смотровой площадкой, фестивальная площадка с амфитеатром, восстановленным фонтаном со скульптурами и летней сценой. На самом пляже появятся деревянные настилы и кабинки для переодевания. Предусмотрены на территории и горка со склона, велодорожка, качели, спортивные площадки, рельефные дорожки для детей. Также здесь будет парковка с озеленением.