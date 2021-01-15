Заболеваемость коронавирусом в Самарской области после недолгого спада снова пошла вверх. Для борьбы с инфекцией в области началась масштабная вакцинация. Причем некоторые жители региона уже получают вторую прививку. Продолжают действовать серьезные ограничения- масочный режим в транспорте, ТЦ и общественных местах, нарушителей коронавирусного режима штрафуют, однако все школьники с начала третьей четверти продолжают учиться очно. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 15 января 2021 года.Новые больные, новые жертвыПосле незначительного спада кривая заболеваемости коронавирусом в Самарской области снова поползла вверх. За минувшие сутки список заболевших пополнили 282 человека, это немного больше, чем накануне. 100 из них- жители столицы региона, 69 – тольяттинцы, 15 – сызранцы. 14 новых заболевших обнаружили в Кинель-Черкасском районе, 12- в Красноярском, 9 – в Кинельском. В остальных городах и районах губернии число новых заболевших также меньше десяти. Большинство новых заболевших, 251 человека, обнаружили при обследовании больных с пневмонией и ОРВИ, остальные не имели внешних признаков заболевания и выглядели совершенно здоровыми.Таким образом общее число заболевших коронавирусом в Самарской области с начала пандемии составило 35441 человек.Не обошлось и без новых жертв. За минувшие сутки стало известно еще о шести жизнях самарцев, которые забрал CОVID-19. В общей сложности число жертв коронавируса в регионе достигло 730 человек.Вакцина, штрафы и реаблитацияДля борьбы с коронавирусом в Самарской области идет масштабная вакцинация. Власти уверяют, что все прививки совершенно бесплатные и добровольные, а узнать адрес ближайшего пункта вакцинации каждый житель региона может в своей районной поликлинике. Сейчас в первую очередь прививают медиков, учителей и других работников социальной сферы. Уже начался второй этап вакцинации. Первую дозу вакцины «Гам-КОВИД-Вак» уже получили около 6 тысяч человек. Вакцинация вторым компонентом препарата проводится через три недели. Эксперты уверяют, что это позволяет сформировать иммунитет против новой коронавирусной инфекции.В регионе продолжает действовать масочный режим, власти проводят рейды на транспорте и в торговых центрах, чтобы выявить нарушителей. Также контролируют тех, кто должен сидеть дома на самоизоляции (больных коронавирусом и контактных). Как выяснилось, соблюдать такие ограничения готовы не все – за прошлый год Роспотребнадзор и полиция обнаружили около двух сотен нарушителей режима самоизоляции и карантина. На них составили протоколы и передали дело в суд. 55 нарушителей уже оштрафованы на общую сумму в 733 тысячи рублей. Еще семеро нарушителей отделались предупреждением. Материалы по 162 нарушителям пока находятся на рассмотрении.Внимание уделяется не только профилактике и выявлению нарушителей, но и реабилитации тех, кто уже переболел ковидом. Свои мощности для восстановления переболевших предоставил военный санаторий. На его базе развернули 120 коек. Здесь пациенты могут получить консультации терапевта, пульмонолога, кардиолога и общую функциональную диагностику.