Коронавирус в городах Золотого кольца пока не думает сдавать свои позиции. Число заболевших растет с каждым днем. Для борьбы с инфекцией власти предпринимают серьезные меры – продолжают действовать все коронавирусные ограничения и запреты, а также готовится старт массовой вакцинации от COVID-19. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 15 января 2021 года.По поручению Президента России Владимира Путина с 18 января во всех регионах страны, в том числе в городах Золотого кольца, начинается массовая вакцинация от ковида. Пояс туристических регионов уже готов к этой масштабной кампании. Во Владимирскую область уже на этой неделе поступит 16800 доз вакцины «Спутник V», а до конца января это число вырастет до 52 тысяч до. В городских больницах спешно создаются прививочные пункты. В Ярославскую область завезли более двух тысяч доз вакцины, в первую очередь прививают медиков. А препараты для лечения коронавируса на дому получили уже почти 10 тысяч больных. Их общая стоимость составила более 17 млн рублей.В Костромской области неснижаемого запаса лекарств для лечения коронавируса хватит на 39 дней. А заполненность коек в ковидных госпиталях составляет всего 63%.Продолжают действовать коронавирусные ограничения. Во Владимирской области до 15 февраля продлили запрет для рестораторов устраивать дискотеки, караоке и развлекательные программы, детям нельзя находиться в ТЦ без родителей, а детские развлекательные центры временно не работают.Впрочем, жесткий масочный режим, запрет на ночную работу общепита и ограничения по посещаемости музеев действуют во всех городах Золотого кольца. Поэтому от туристических поездок пока лучше воздержаться.О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольцаВладимирская областьКоронавирус в СуздалеЧисло заболевших: 710 (+6)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйНомер горячей линии: 8 (800) 350-17-33Ярославская областьКоронавирус в Переславле-ЗалесскомЧисло заболевших: 1284Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйКоронавирус в РостовеЧисло заболевших: 1407Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательнаяМасочный режим: обязательный.Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55Костромская областьКоронавирус в КостромеЧисло заболевших: 8438Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)Масочный режим: обязательныйТелефон горячей линии: 8 (4942) 641-031Ивановская областьКоронавирус в ИвановеЧисло заболевших: 8535 (+55)Самоизоляция: для лиц старше 65 летМасочный режим: обязательныйЕдиная горячая линия: 112ПодмосковьеКоронавирус в Сергиевом ПосадеЧисло заболевших: 7444 (+77)Самоизоляция: для лиц старше 65 лет