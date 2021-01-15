Деньги приходили на карту женыЦыган из Сызрани решил обогатиться за счет жителей сразу нескольких регионов Российской Федерации. Он разместил в интернете объявление, которым планировал заинтересовать мужчин, получал от них деньги и прекращал выходить на связь. Все закончилось, когда в преступный бизнес 31-летнего афериста вмешалась полиция.Как сообщают в ГУ МВД России по Самарской области, разоблачить фигуранта смогли сотрудники уголовного розыска и следователи. Они вышли на него при помощи специальных технических мероприятий, отследив, откуда неизвестный обманывает жителей нашей страны.Свой хитрый план злоумышленник разработал в прошлом году. Летом он зарегистрировался на известном сайте объявлений и от имени вымышленной девушки опубликовал там информацию о том, что в специализированном салоне красавицы готовы сделать гостям эротический массаж и даже оказать интим-услуги, причем за весьма доступную цену.— Площадка федеральная, поэтому на указанный номер звонили жители разных городов. Обвиняемый представлялся администратором и просил перечислить предоплату за услуги на банковскую карту, которая, как было установлено в ходе расследования, принадлежала жене задержанного, — рассказывают полицейские корреспонденту «КП-Самара».Возмещение ущерба не спасло от судаНекоторые клиенты начинали сомневаться и прекращали диалог, а особо нетерпеливые соглашались и переводили деньги.— Получив нужную сумму, он называл адрес несуществующего салона — улицу, которая есть почти в любом городе РФ, например, Ленина, и номер дома. После этого заносил абонента в черный список и на связь больше не выходил, — добавляют правоохранители.На удочку обманщика клюнули два человека — 34-летний житель Иркутска и его 43-летний товарищ по несчастью из Южно-Сахалинска. Когда они поняли, что их обвели вокруг пальца, то обратились за помощью к силовикам.Оперативники нашли подозреваемого в его доме. Он не ждал разоблачения, но дал признательные показания и возместил потерпевшим ущерб — более 25 тысяч рублей.По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно передано в Сызранский городской суд, где рассматривается по существу. Подсудимому грозит до 5 лет лишения свободы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Они хотели отдохнуть, а я изображал проститутку»: цыган-пародист из Тольятти по телефону разводил мужчин на деньгиПоследней жертвой 20-летнего парня стал житель Кирова, с ним он общался, представляясь жрицей любви и ее сутенером (подробности)