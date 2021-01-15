- Да мы Ново-Садовую перекроем! И улицу Советской Армии! Вы в своем уме? Ни помыться, ни поесть, ни даже чай согреть! – жители многоквартирного дома на ул.Ново-Садовой, 289 сегодня едва не растерзали представителей управляющей и газовой компаний, которые приехали к ним на встречу.Оно и понятно: целая сталинка в черте города сидит без газа вообще. Газовые плиты и колонки стоят без дела, в ответ на все жалобы жильцы слышат: у вас один спаренный дымоход на две квартиры, это неправильно и небезопасно, поэтому газ вам не дадим. Покупайте водонагреватели, если хотите.В ночь с 29 на 30 ноября в этом доме произошло ЧП: семья отравилась угарным газом. К счастью, их удалось спасти, но ответственные службы начали проверку исправности всех систем в доме. Сначала газ отключили по 3 стоякам (пострадали 13 квартир), а потом и во всем доме (а это 63 квартиры).- Мы этот дом обслуживает с прошлого года, - объяснил корреспонденту «КП-Самара» представитель управляющей компании. – Газовое оборудование проверяет подрядная организация – «Феникс», делают они это три раза в год. В октябре, перед отопительным сезоном, они давали заключение о том, что все оборудование в доме в порядке. После ЧП они провели еще одну проверку и пришли к выводу, что подача газа в этот дом опасна, потому что дымоходы не соответствуют нормативам.- Ну а мы на основании этого заключения обязаны были отключить газовые колонки в доме. Из-за того, что в некоторые квартиры нас не пустили, мы отключили дом от газа полностью, - признал и.о. главного инженера СВГК Денис Волков. - Чтобы включить его обратно, нужно чтобы нам предоставили заключение о том, что дымоходы в порядке.Как рассказал корреспонденту «КП-Самара» глава Октябрьского района Александр Кузнецов, в доме 6 квартир, двери которых для газовой службы закрыты. Хозяев некоторых нет в наличии, другие не пускают к себе на порог, потому что провели самовольные перепланировки и перенесли газовые колонки из ванной комнаты на кухню, а разрешительных документов при этом не имеют.Третейским судьей стал депутат Госдумы Александр Хинштейн. После того, как жители обратились к нему во время личного приема, он уже на следующий день собрал во дворе их дома представителей управляющей компании, СВГК, районной администрации и прокуратуры. Сотрудники компании «Феникс», которая вынесла заключение об опасности газа в этом доме, на встречу приехать соизволили через час после ее начала. Впрочем, к тому моменту стало понятно, что камнем преткновения является как раз бумага, составленная специалистами этой конторы.- Есть СанПИНы, методические рекомендации, которыми мы руководствовались, - объяснил представитель компании «Феникс». – Согласно этим документам, один дымоход на две квартиры - это нарушение.Прямо на месте начали изучать документы. И – о чудо! – выяснилось, что требования об обособленной трубе для каждой квартиры предъявляют лишь к новостройкам и домам, прошедшим реконструкцию. Дом на Ново-Садовой, 289 построен в 1958 году, и никакой реконструкции с тех пор не видел.- Мне кажется, что своим заключением вы просто пытаетесь снять с себя ответственность за ноябрьское ЧП, - предположил Александр Хинштейн. – Ведь в октябре вы выдали заключение о том, что все исправно, а потом пострадали люди. Вот вы и пытаетесь перестраховаться.К слову, из-за чего пострадали люди, до сих пор доподлинно не известно, уголовное дело после ЧП возбуждать не стали. Жильцы считают, что неисправность была в одной квартире, а отдувается теперь целый дом.На месте обсудили: проблему будут решать поэтапно. Во-первых, сегодня же сотрудники газовой службы пройдут по квартирам, отключат газовые колонки, но подключат к газу плиты там, где никаких нарушений действительно нет. Во-вторых, в течение ближайшей недели специалисты компании «Феникс» или другого подрядчика, которого наймет управляющая компания, проведут осмотр дымоходов в каждой из квартир с применением щупов, камер и других необходимых устройств, чтобы убедиться в том, что никаких засоров нет, после этого подготовят официальное заключение, на основании которого в дом смогут вернуть газ.- Этой зимой в Самарской области чуть ли не каждую неделю происходят ЧП, связанные с отравлением угарным газом. Это значит, что проблема действительно есть. Но нельзя, чтобы десятки жителей домов становились заложниками ситуации, особенно в морозы, - прокомментировал ситуацию Александр Хинштейн. - По подобным проектам со сдвоенными дымоходами в Самаре построено множество домов, и вины жильцов в этом нет.Чтобы подобные ситуации не повторялись, прокуратура проведет собственную проверку: ведь получается, что одно из заключений, выданное компанией «Феникс» - сначала о безопасности, а потом о неисправности оборудования в доме №289 по ул. Ново-Садовой, было неверным, а значит кто-то из сотрудников к своим обязанностям подошел спустя рукава.Как сообщила корреспонденту КП-Самара старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Кудинова Ульяна, ситуацию взяли на контроль в надзорном ведомстве.«Комсомолка» следит за развитием событий.