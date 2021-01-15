Жуткое ДТП сегодня днем, в пятницу 15 января, произошло в Ставропольском районе Самарской области. Примерно в два часа дня в районе села Узюково, недалеко от Тольятти, столкнулись грузовик МАЗ и пассажирский микроавтобус «Фиат Дукато». К сожалению, не обошлось без жертв.— Это была маршрутка № 610 — «Ульяновск-Тольятти». Видимо, кто-то из водителей не справился с управлением или, может быть, обгон не удался, но после столкновения с фурой 610-я вылетела за дорогу, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» местный житель Алексей, ставший свидетелем последствий аварии.По предварительной версии, в пассажирском транспорте находилось не менее девяти человек. Как сообщают в ГУ МЧС по региону, больше половины из них пострадали — семь пассажиров. Среди травмированных — 16-летний подросток.— Также погибла женщина. Ее личные данные сейчас устанавливаются, — отмечают спасатели.Согласно информации ведомства, на месте происшествия работали 37 человек и 15 единиц техники.В областном ГУ МВД уточняют — ЧП зафиксировано на 16 километре трассы «Димитровград-Узюково-Тольятти».— По предварительным данным, водитель МАЗа в составе с полуприцепом, двигаясь в направлении Тольятти, допустил занос машины, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фиатом», — говорят полицейские.Микроавтобус после столкновения продолжил движение и съехал в кювет.— Сейчас там просто невероятная пробка, фуры выстроились в ряд. Ехать только в объезд можно. Скорые уже уехали. Пожарные еще на месте — наверное, на случай возгорания, — делятся с «Комсомолкой» автолюбители.В МЧС указывают, что на этом участке автодороги организовано реверсивное движение. Сотрудники правоохранительных органов до сих пор находятся на месте трагедии, регулируют движение и разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Проводится проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.