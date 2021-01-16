Синоптики рассказали, какой будет погода в Самаре на Крещение 19 января 2021 года. Обычно, всех интересует самый точный прогноз на крещенскую ночь в Самарской области, ведь в полночь на этот религиозный праздник принято совершать омовение в купели. В этом году лед успел хорошо застыть, так что МЧС разрешили организовать прорубь на Полевом спуске. Также окунуться в иордань можно будет в храмах региона.Синоптики рассказали, чего ждать в крещенскую ночь от погоды. Крещенских морозов - сильных и лютых - в регионе не ждут, но ночью будет довольно холодно. Температура воздуха опустится до -23 градусов, будет дуть северо-западный ветер. Ночью будет облачно и пойдет снег. Так что, возможно, стоит прислушаться к советам врачей, которые утверждают - одно купание в год - это вовсе не закаливание и может серьезно навредить организму.Днем же 19 января немного потеплеет - до -12 - 17 градусов, продолжит идти снег, будет дуть промозгый северо-западный ветер.Подробнее о том, что делать в Самаре на Крещение, читайте в проекте Отдых в России \\"Комсомольской Правды\\".