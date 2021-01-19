День студента в Самаре 2021: полная программа празднования Татьяниного дня

25 января - Российский День студента Фото: архив КП

25 января самарцев ждет еще один замечательный зимний праздник. Его будут отмечать студенты и те, кому посчастливилось носить имя Татьяна. Российский День студента по традиции отмечают 25 января, в день открытия первого в России университета в Москве в далеком 1755 году. Указ об учреждении учебного заведения подписала царица Елизавета, а сам праздник учредил царь Николай I. Так как 25 января в православии – день Татьяны Крещенской, эта святая стала покровительницей российских учащихся.

В России День студента празднуют около 200 лет. У этого праздника длинная история и богатые традиции. Но во все времена это был день, когда молодежь веселилась от души. Не будет исключением и праздник 2021 года. Праздную в этот день именины и все женщины с именем Татьяна.

В этом году отмечать Татьянин день можно уже с вечера 22 января и в выходные – 23 и 24, так как 25 января в 2021 приходится на понедельник.

Unity Space - День студента 2021 в КРЦ «Звезда»

Профсоюз студентов организует в 2021 году для учащихся вузов большой праздник на площадке КРЦ «Звезда». Здесь пройдет и долгожданное посвящение первокурсников, и розыгрыши призов от партнеров торжества, будут работать тематические площадки. И все это — в едином пространстве культурно-развлекательного центра. Правда, в этому году будут ограничения – всем гостям обязательно нужно быть в защитных масках и перчатках. Состоится праздник накануне Татьяниного дня, в пятницу, 22 января.

Что интересного здесь ждет студентов?

- Фудзона и традиционный глинтвейн.

- Френдзона. На этой площадке можно будет поиграть в крестики-нолики из стаканчиков и проверить друзей на ловкость и меткость в играх.

- Фото- и тикток-площадка. Здесь можно сделать и выложить в сеть незабываемые фото и видео.

- Быстрые свидания. Каждому будет дано только 2 минуты, чтобы познакомиться и понять, твой это человек или нет.

- Тренд-пространство. Для тех, кто считает себя стильным, ждут переводные татуировки, пирсинг-обманки, трендовые косички с колечками, блестки и еще много яркого и необычного.

- Маркет и кастом. Здесь помогут создать стильный лук.

- Спидкубинг. Здесь каждый сможет проверить, насколько он быстр и сообразителен – попробует собрать на скорость кубик Рубика.

- Развлекательная программа с розыгрышем призов и подарками.

Хедлайнером Дня студента 2021 будет группа «Хлеб».

ГДЕ: КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106г.

КОГДА: 22 января, с 16.00.

Вход по браслетам-пропускам. Как их получить, читайте здесь vk.cc/bX4Y5S

День студента 2021 в КРЦ "Звезда"

Театры и филармония на Татьянин день

Поход в театр на премьеру, спектакль, концерт или театральную экскурсию может стать отличным подарком для вашей любимой Татьяны или вариантом празднования Дня студента.

Опера «Евгений Онегин» (12+)

Самарский театр оперы и балета не стал отступать от своей ежегодной традиции. И накануне Татьяниного дня, в воскресенье, 24 января, приглашает самарцев послушать оперу Петра Чайковского по роману Александра Пушкина «Евгений Онегин». Как всегда на Татьянин день, зрителей будут ждать сюрпризы от театра.

ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 24 января, 18.30.

ЦЕНА: 200 – 1500 руб.

По традиции, 25 января в оперном театре - "Евгений Онегин". Фото: архив САТОБ

Театральная экскурсия «Призрак Оперы приглашает» (16+)

25 января самарский оперный театр приглашает своих зрителей заглянуть за кулисы. Гости экскурсионного вечера отправятся изучать пространство за сценой в сопровождении загадочного Призрака Оперы.

У самарцев появится возможность спуститься в бомбоубежище под театром и своими глазами увидеть кладку уничтоженного Храма Христа Спасителя. А затем вас пригласят на крышу театра полюбоваться на панораму вечернего города и сделать незабываемые снимки. И конечно, можно будет выйти на сцену и почувствовать себя в этот загадочный вечер не зрителем, а артистом. Посетители экскурсии узнают о том, где хранятся роскошные костюмы и декорации к оперным и балетным спектаклям. А Призрак Оперы расскажет гостям о легендах и былях театра и его здания.

ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 25 января, 18.30.

ЦЕНА: 600 руб.

Премьера спектакля «Папа» в драмтеатре (16+)

Накануне Татьяниного дня в самарском драмтеатре состоится премьера спектакля по пьесе современного французского драматурга Флориана Зеллера «Папа». Зеллер - звезда современной французской драматургии. Спектакли по его пьесам идут в театрах по всему миру. Автор пьесы стал сценаристом и режиссером фильма «Отец» по своей пьесе, главную роль в котором исполнил знаменитый Энтони Хопкинс. На российские экраны фильм выйдет 15 апреля 2021 года. А самарские театралы могут уже сейчас оценить пьесу Зеллера, которую на нашей сцене поставил питерский режиссер Михаил Лебедев.

Роль отца-старика, который постепенно теряет связь с внешним миром и которому требуется сиделка, сыграет актер Виктор Мирный. Его дочь, которая пытается помочь папе, но натыкается на непонимание – Надежда Попова и Наталия Прокопенко.

ГДЕ: Самарский академический театр драмы им. Горького, пл. Чапаева, 1.

КОГДА: 22 января, 18.30.

ЦЕНА: 200 – 1000 руб.

Премьера спектакля "Папа" в драматическом театре. Фото: архив САТД

Премьера спектакля «Элья и Маргарита» по Бабелю (16+)

Самарский театр «Камерная сцена» приглашает оценить новый спектакль, который поставили по одному из лучших и, пожалуй, самых трогательных рассказов Бабеля. Это короткая история случайной встречи двух людей с разной судьбой – неудачливого коммерсанта и уличной девицы. И это знакомство перевернуло их жизнь. Недаром постановщики обозначили жанр спектакля как «лирическая комедия» - зрители будут и смеяться над незадачливыми героями, и до слез сочувствовать им.

ГДЕ: Самарский театр «Камерная сцена», ул. Некрасовская, 27.

КОГДА: 23, 24 января, 18.00.

Цена: 300-600 руб.

Премьера комедии «Брачный договор» в театре «Самарская площадь» (16+)

И еще одна премьера накануне Татьянина дня. В театре «Самарская площадь» - новая комедия «Брачный договор», поставленная по пьесе всемирно известного израильского сатирика Эфраима Кишона.

В семье сантехника Борозовского того и гляди сорвется свадьба дочери. Жених и его странная мамаша хотят увидеть брачный договор, чтобы убедиться в законном рождении невесты. А документ, как назло, затерялся, да и был ли он вообще – никто не помнит. Лихорадочные поиски брачного договора станут испытанием семенных уз и покажут, не потеряли ли любовь родители невесты в череде бытовых забот.

ГДЕ: Театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231.

КОГДА: 23, 24 января, 18.30.

ЦЕНА: 1000 руб.

Премьера спектакля "Брачный договор". Фото: архив театра "Самарская площадь"

Концерт «В авангарде эпохи» (16+)

Концерт, который состоится накануне Дня студента 2021 в Самаре, обязательно понравится любителям искусства. Совместный проект филармонии и Третьяковки в Самаре называется «В авангарде эпохи». В зале будет звучать музыка композиторов-новаторов начала ХХ века Прокофьева и Шостаковича, а на большом экране на сцене демонстрироваться полотна художников-авангардистов М. Ларионова, Н. Гончаровой, О. Розановой, К. Малевича, Д. Штеренберга и других картин из собрания Государственной Третьяковской галереи

ГДЕ: Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

КОГДА: 23 января, 18.30.

ЦЕНА: 450 -1000 руб.

Ночная экскурсия при свечах (6+)

Продолжить празднование Татьянина дня можно 26 января, отправившись на необычную экскурсию. Прогулка по тайным местам самарской филармонии состоится вечером, когда погаснут огни рампы, закроются кулисы и последний зритель покинет храм искусства. Со свечами в руках ночные гости филармонии пройдут по уникальному маршруту в сопровождении опытного экскурсовода и узнают богатую историю одной из самарских достопримечательностей и о том, что обычно остается срытым от глаз посетителей концертов.

ГДЕ: Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

КОГДА: 26 января, 20.30.

ЦЕНА: 500 руб.

Экскурсия в филармонию при свечах

Экскурсии на День студента в Самаре

Если вы любите проводить праздники, не уезжая из города, можем предложить несколько вариантов, как нестандартно отметить День студента или Татьянин день в Самаре.

Гастротур «От заката до рассвета» VOL 2.0 (18+)

Как известно, студенты любят погулять! Поэтому не сомневаемся, что эта необычная экскурсия по барам Самары с дегустацией напитков и закусок придется им по душе.

Гостей экскурсии познакомят с самыми интересными историями из жизни «тусовочной» Самары. Экскурсантам предстоит перемещаться из одного заведения в другое и каждый раз попадать в новый мир, со своими традициями и энергетикой.

Прогуляться в первый винный бар в центре Самары и попробовать изысканные вина, заглянуть в один из самых тайных мест нашего города, побывать в новом модном месте с авторскими коктейлями и это еще не все…

Записывайтесь на экскурсию заранее по ссылке.

ГДЕ: место встречи – у памятника Дяде Степе на ул. Ленинградской.

КОГДА: 23 января, 19.00.

ЦЕНА: 1900 руб.

Мистическая экскурсия «Огни вечерней Самары, или Самарские сумерки»

Накануне студенческого праздника самарцев приглашают темным зимним вечером прогуляться по старинным улочкам Самары в сопровождении гида, послушать захватывающие истории, полюбоваться купеческими особняками. Наш современный город до сих пор таит мистические предания: легенду о братьях Греве, тайну театра «Камерная сцена», мрачные страницы истории Иверского монастыря, подземный город и дом-призрак…

Закончится мистическая экскурсия в уютном кафе «Кекс в большом городе», где за чашкой горячего чая можно будет послушать легенду о «стоянии Зои» и жуткий рассказ об «адовом пристанище».

Чтобы попасть на экскурсию, звоните на номер 8-927-015-17-27 или пишите в сообщения группы https://vk.me/ekskursii_po_samare.

ГДЕ: место встречи - у памятника Ленину на площади Революции.

КОГДА: 24 января, 16.30.

ЦЕНА: 300 - 400 руб.

Вечерняя Самара полна загадок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если отдых для вас – это поездка за город, и вам не сидится дома даже в январские морозы, предлагаем отметить День студента катаниями на собачьих и оленьих упряжках и по льду Волги под парусом. Или отправиться на сыроварню в Жигулевских горах, чтобы научиться самому делать сыр и побывать на праздничном обеде с домашним видом и деревенскими закусками.

Экскурсия «Чукотские сказки»

Посреди соснового леса под Самарой гостей будет ждать шаман, загадочный властелин духов Севера. Он расскажет увлекательные истории и пригласит прокатиться по белоснежной тропе на упряжке северных ездовых собак. У гостей будет много времени, чтобы пообщаться с обаятельными голубоглазыми хаски. Любителей лихой езды ждет экстремальное катание на банане за снегоходом, большая ледяная горка для тюбинга. Не обойдется без угощения горячим чаем и глинтвейном.

Записывайтесь в поездку заранее по сслыке.

ГДЕ: сбор группы на Барбошиной поляне возле храма.

КОГДА: 23 января, 10.30.

ЦЕНА: 1900 руб. – взрослый, 1700 руб. – детский до 16 лет, дети до 5 лет включительно – бесплатно при предъявлении свидетельства о рождении.

Общаться с дружелюбными хаски - одно удовольствие. Фото: Архив КП

Экскурсия «Как сыр в масле»

Это аппетитная экскурсия на сыроварню в Жигулевских горах, где готовят 30 сортов сыра. И все их вы сможете попробовать. А еще вам покажут, как готовят этот деликатес, угостят сытным обедом и домашним вином.

Экскурсантов переправят через заснеженную Волгу в село Рождествено, а затем отвезут в Подгоры (трансфер туда и обратно входит в стоимость путевки). Записывайтесь в поездку заранее.

ГДЕ: Место встречи – пивбар «На дне».

КОГДА: 23 января, 11.00.

ЦЕНА: 2100 руб. – взрослый, 1800 руб. – детский до 10 лет, дети до 5 лет включительно – бесплатно при предъявлении свидетельства о рождении.

Зимний кайт: знакомство и обучение

Почему бы дружной студенческой компанией не отправиться попробовать себя в новом виде спорта, который, возможно, станет вашим увлечением по жизни.

Зима – отличное время начать учиться кататься по льду под парусом. В рамки тура за 5 часов можно будет познакомиться с кайтом, его разновидностями и особенностями. Узнать теорию управления кайтом, и его взаимодействие с ветром. Узнать, как выбрать место для катания и о соответствии кайта силе ветра. Будущие спортсмены смогут самостоятельно попробовать запустить и посадить доску на парусе, пройдут практические упражнения по управлению снарядом.

Для обучения предоставляются кайт и трапеция подходящего для обучаемого размера.

ГДЕ: https://vk.com/event200355788

КОГДА: 23 января, 10.00.

ЦЕНА: 2100 руб.

Попробуйте себя в новом зимнем виде спорта - кайтинге. Фото: Архив КП

Экскурсия «Легенда о голубоглазом волке»

Как здорово провести праздник в уютной деревне ездовых собак, в настоящем зимнем лесу, среди заснеженных сосен и жизнерадостных и добродушных хаски. Гостей деревни собак ждут катания на нартах и общение со снежными псами, подвижные игры на свежем воздухе, чайная церемония, а также гадание на удачу в лесной избушке и участие в обряде исполнения желаний. А затем - сытный обед и экскурсия в готический Замок Гарибальди.

ГДЕ: сбор группы на Барбошиной поляне возле храма.

КОГДА: 24 января, 10.00.

ЦЕНА: 2200 руб. – взрослый, 1900 – детям до 16 лет, дети до 5 лет – бесплатно при предъявлении свидетельства о рождении.

Под Самарой можно встретить настоящих северных оленей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экскурсия «Путешествие к северным оленям»

Мечтали прокатиться на настоящих северных оленях? У вас есть такая возможность, если запишитесь на эту экскурсию. Вас ждет знакомство с обычаями народов севера - хантов, с настоящим оленеводом, который расскажет о любимом деле. Вы сами покормите северных оленей, покатаетесь на оленьей упряжке, научитесь играть в национальные игры хантов и попьете чай в настоящем чуме. А после все отправятся в поход в зимний лес, услышат легенды о его сказочных обитателях и отведают вкуснейший зефир, приготовленный на костре своими руками.

ГДЕ: сбор группы на Барбошиной поляне возле храма.

КОГДА: 24 января, 10.30.

ЦЕНА: 1600 руб. – взрослый, 1300 – детям до 10 лет, дети до 3 лет – 350 руб. при предъявлении свидетельства о рождении.