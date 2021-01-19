«Крылья Советов» проведут сегодня второй контрольный матч в рамках первого сбора в турецком Белеке. После крупной победы над сербским «Спартаком» самарцы сыграют с соперником по ФНЛ песчанокопской «Чайкой». Игра пройдет на поле футбольного комплекса «Bellis», стартовый свисток прозвучит в 18:30 по самарскому времени.В первом матче тренерский штаб «КС» во главе с Игорем Осинькиным посмотрел в деле всех здоровых игроков. Вышли на поле и два футболиста, которых «Крылья» просматривают. Это белорус Дмитрий Прищепа и исландец Арни Вильхамссон. Последний показал себя с очень хорошей стороны. Сначала он выдал эффектную голевую передачу пяткой на Ивана Сергеева, а под конец встречи забил и сам – ударом в касание почти от границы вратарской. Сколько игрового времени получит исландский форвард сегодня - пока загадка.«Чайка» прилетела на сбор только в это воскресенье – почти на неделю позже «Крыльев». Команда пока не успела провести ни одного контрольного матча, игра с самарцами станет для футболистов из Ростовской области первой в этом календарном году.В этом сезоне «Крылья» и «Чайка» уже сыграли два матча. Оба раза самарцы взяли три очка. Однако если в Песчанокопском победу подопечные Игоря Осинькина добыли довольно легко, разбив «Чайку» 3:0, то на «Самара Арене» волжанам пришлось попотеть. На гол Идриса Умаева «Крылья» ответили точными выстрелами Егора Голенкова и Александра Солдатенкова.Всего же «КС» и «Чайка» играли друг с другом четыре раза – трижды сильнее были самарцы, один раз команда из Песчанокопского вырвала ничью. Произошло это почти год назад – 2 февраля 2020 в товарищеской игре в том же Белеке.Прямая видео-трансляция контрольного матча Крылья Советов – Чайка 19 января 2021Посмотреть игру можно на YouTube-канале «Крыльев Советов» или на сайте samara.kp.ru.