Зимний мотослет SnowDogs 2021 под Тольятти: где и когда пройдут ледовые гонки на унимото

Соревнования SnowDogs 2020. Фото: Николай ЛОБАНОВ.

В конце первого месяца зимы в Самарской области по традиции пройдут 17-й международный зимний мотослет и 9-й международный чемпионат мира по гонкам на унимото, которые привлекают любителей скорости со всей России и из зарубежных стран. Прежде, чем отправиться туда в качестве спортсмена или болельщика, узнайте самое важное: когда и где пройдет SnowDogs 2021, сколько будет стоить его посещение.

Когда пройдет SnowDogs 2021

SnowDogs 2021 решено провести в последние выходные января, с 29-го по 31-е. Сами соревнования запланированы на субботу – 30 января.

По сводкам метеорологов, в эти дни будет небольшой мороз, -7... -9 градусов, и снег.

SnowDogs 2021 пройдут в конце января.

Где состоится Международный зимний мотослет 2021, какие предстоят траты

Международный мотослет в 2021 году поменял место своего проведения. Он пройдет на территории Национального парка Самарская Лука, в живописном месте, на базе отдыха «Приволье». Координаты места проведения SnowDogs 2021 - 53.392285, 49.277991.

Организаторы обещают расчистить подъездные пути к базе отдыха и организовать парковку. Мотогонщики смогут разместиться на несколько дней на самой базе отдыха «Приволье», в том числе в палаточном лагере, и на расположенной рядом базе «Здоровяк Звездный» (забронировать места для проживания можно на официальных сайтах баз отдыха).

Чтобы принять участие в соревнованиях или приехать поболеть за участников, любителям мотогонок придется раскошелиться.

Место парковки для машин зрителей будет стоить 50 руб./час.

Место в палаточном лагере (сюда входят: подготовленная площадка, дрова и полубочка для костра, вода) – 1000 руб./2 дня.

Чтобы провести ночь на матрасе в теплом зале рядом с рестораном, придется заплатить 1000 руб. за 2 дня.

Все эти дополнительные удобства нужно забронировать заранее по тел. 8-927-016-68-69.

И, конечно, нужно оплатить вход на SnowDogs 2021. Он составляет: 150 рублей – за экосбор и 100 рублей – путевка за посещение национального парка.

Задача спортсменов - проехать 100 футов на 1 колесе по льду. Фото: Сергей КУМОВ.

Программа SnowDogs 2021

SnowDogs - это единственный ледовый чемпионат мирового уровня на унимото, который проводится в России. Сюда стремятся приехать гонщики со всей страны и гости из-за рубежа.

Гоночные унимото представляют собой всего одно колесо и мотор. Многие участники соревнований самостоятельно изобретают и собирают своими руками необычные одноколесные машины. «Кулибины» со всей России съезжаются на соревнования под Тольятти, чтобы продемонстрировать свои изобретения, удивить «прокачкой» и необычным «тюнингом» одноколесных мотоциклов.

Ехать на унимото - сложная задача, приходится двигаться на скорости по скользкой ледовой трассе, удерживая равновесие почти неуправляемой машины.

Чемпионат мира по унимото на льду 2021 года проводится в следующих классах:

A класс: 750 – неограниченно сс (U класс Ural входит в класс A);

В класс: 400 – 749 сс;

С класс: 200 – 399 сс;

D класс: 0 – 199 сс;

E класс: ELECTRIC;

F класс: ROCKET (Y класс: AERO входит в класс F).

Гонщикам на одном колесе дается всего три попытки, чтобы преодолеть дистанцию в 31 метр (100 футов). Для многих завестись и дойти до финишной черты – уже победа. Заветная мечта многих спортсменов – побить мировой рекорд. Ведь именно на соревнованиях под Тольятти проходит их официальная регистрация.

На слет приезжает много именитых участников – чемпионов Европы и мира. Главным судьей в прошлом году был рекордсмен Книги рекордов Гиннесса из Челябинска.