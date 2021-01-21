«Снова начала дышать полной грудью»: в Самаре разработали уникальную методику восстановления больных после коронавируса

Лечебная физкультура - важная часть реабилитации Фото: Лариса СТЕПАНОВА

На территории реабилитационного отделения №3 областной больницы им.Середавина в санатории «Можайский» на окраине Самары – звенящая тишина, разлапистые сосны, чистый воздух и нетронутая белизна снега. Уютные корпуса, комфортабельные палаты, но самое главное – грамотные врачи, современное медицинское оборудование и уникальная методика восстановления функций дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Здесь тем, кто перенес коронавирус, помогают вернуться к нормальной жизни и заново научиться дышать полной грудью.Санаторно-курортный фонд в регионе подключили к оказанию медпомощи идущим на поправку пациентам по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Лазеро-магнитная терапия дает хороший эффект Фото: Лариса СТЕПАНОВА

Без очередей, по ОМС

- Реабилитация после COVID-19 и пневмонии необходима пациентам, которые переболели в средней и тяжелой форме, которым потребовалась искусственная вентиляция легких, - объясняет главный врач СОКБ им. В. Д. Середавина, д.м.н. Сергей Пушкин. – Созданы специализированные койки, где выздоравливающие пациенты получают комплексную реабилитацию. При необходимости они продолжают здесь полноценное медикаментозное лечение, однако оно дополняется дыхательной гимнастикой, лечебной физкультурой, психологической поддержкой и физиотерапией. Направление на реабилитацию дает консилиум из нескольких врачей. Восстановление занимает до 14 дней, для каждого пациента составляется индивидуальная программа. Все бесплатно, по ОМС. В среднем реабилитация показана почти половине выписанных из ковидного госпиталя пациентов, однако часть из них предпочитает сразу отправиться домой. Никакой очереди на реабилитацию в Самарской области сейчас нет.

В общей сложности для реабилитации после коронавируса в Самарской области подготовлено 408 коек в четырех санаториях. Первым принял таких пациентов санаторий «Можайский». На данный момент проходят реабилитацию 333 пациента. За все время выписано уже 1138 человек.

Беседы с психологом помогают вернуться к нормальной жизни Фото: Лариса СТЕПАНОВА

Инновационные методики

Особое внимание уделяется инновационным методикам восстановления, разработанным самарскими учеными, медиками и инженерами. Речь идет о занятиях на дыхательном тренажере «Универсал-2011».

- Этот аппарат улучшает вентиляцию легких, тренирует дыхательную мускулатуру и улучшает дренажную функцию легких, - рассказывает врач ЛФК Зоя Абрамова. – Он создает сопротивление как на вдохе, так и на выдохе. Это позволяет улучшить обмен веществ органов и тканей, тренировать как дыхательную, так и сердечно-сосудистую систему. Сначала мы тренируем вдох, потом выдох, потом снова повторяем этот цикл. Измеряем сатурацию и пульс в начале занятий и после их окончания. И результат налицо – после 12-минутного занятия сатурация повышается, а пульс нормализуется. В среднем курс на тренажере составляет 7-10 занятий.

Дыхательный тренажер «Универсал-2011» - разработка самарских ученых. Это усовершенствованный аппарат Фролова, который модифицировал его ученик, самарский инженер Наиль Нуртдинов. Он участвовал в разработке и производстве оригинального аппарата Фролова и через 20 лет смог усилить его достоинства и устранить недостатки. В результате получился аппарат, который можно использовать и для реабилитации ослабленных пациентов.

Самарские специалисты усовершенствовали дыхательный тренажер Фото: Лариса СТЕПАНОВА

В рамках инновационной методики занятия на дыхательном тренажере самарские медики дополнили лазеро-магнитной терапией: сразу после дыхательных занятий пациентов ждет инфракрасный лазер, воздействующий на системные иммунные точки.

- Аппарат воздействует на сонную артерию и сосудисто-нервный пучок левой руки для обогащения крови кислородом, - объясняют специалисты.

Кроме физиотерапии пациентов в реабилитационном отделении ждут регулярные занятия лечебной физкультурой и постоянная психологическая поддержка – ведь пребывание в ковидном госпитале для многих становится серьезным стрессом. В спокойной и уютной обстановке санатория, при помощи специалистов, этот стресс остается позади.

Занятия на дыхательном тренажере - один из основных элементов восстановления после коронавируса Фото: Лариса СТЕПАНОВА

Заново научились дышать

Пациенты в один голос твердят – благодаря реабилитации они буквально возвращаются к жизни. 60-летняя Светлана Демина почувствовала недомогание 17 декабря. Сначала пыталась лечиться дома, однако коронавирус оказался сильнее, и 29 декабря женщину госпитализировали в один из ковидных госпиталей Самары. 12 января ее выписали – и отправили на реабилитацию.

- Мне было очень больно дышать, болели ребра, невозможно было вдохнуть полной грудью, - признается Светлана Демина. – Были кошмары, были бессонные ночи, нарушения в работе кишечника, сильные боли в поджелудочной, в ногах. А здесь я почувствовала, что возвращаюсь к жизни. Уже после второго занятия на дыхательном тренажере прошла одышка – до этого я не могла подняться по лестнице, только спускаться. А сейчас сама поднимаюсь, могу ходить, а не по стеночке ползать.

Благодаря реабилитации Светлана Демина снова научилась дышать Фото: Лариса СТЕПАНОВА

Супруги Ирина и Сергей Барановы попали в ковидный госпиталь 31 декабря, аккурат под новый год.

- Это был главный подарок на новый год - нам там спасли жизнь, - серьезно говорит Ирина. - Я всегда ходила в маске, но однажды проявила беспечность, сняла. Думаю, что именно тогда и заразилась. Теперь всем говорю, чтобы строго следовали рекомендациям Роспотребнадзора, это не шутки, вирус действительно страшный. Нас окружили заботой и вниманием и в госпитале, и здесь. Врачи творят чудеса - после ингаляций и дыхательной гимнастики на третий день мы начали дышать! Сейчас всего пятый день в санатории, и уже кажется, что я здорова!

Супруги Барановы благодарны врачам, которые вернули их к жизни Фото: Лариса СТЕПАНОВА

КОМПЕТЕНТНО

Анна Шишкина

Главный внештатный реабилитолог министерства здравоохранения Самарской области

- Очень важно, что в Самарской области большое значение придают реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции. После этого заболевания действительно страдают многие системы – не только дыхательная, но и сердечно-сосудистая, и обмен веществ, и нервная система. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова санаторий «Можайский» первым принял пациентов на реабилитацию после ковида. Здесь за 14 дней пациенты проходят полный курс восстановления. Он продлится и потом, но важно именно на этом этапе добиться результата. В реабилитации мы используем не только известные отработанные методики, но и внедряем новые, в том числе те, которые родились на самарской земле, прошли испытания в Самарском государственном медицинском университете и внедрились в клиническую практику опытными и квалифицированными медиками. Восстановительные процедуры предусматривают обязательный контроль за состоянием пациента, составлением индивидуальной программы медицинской реабилитации, с учетом противопоказаний, особенно со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой системы. В программу обязательно включены занятия дыхательной гимнастикой. Широко используются различные средства и формы лечебной физкультуры, физиотерапия.Проводится психологическая коррекция пациентов для профилактики развития постстрессовых расстройств, депрессии, патологических зависимостей и психосоматических нарушений. Важно, чтобы каждый наш пациент после тяжело перенесенной новой коронавирусной инфекции смог вернуться к прежней жизни.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.