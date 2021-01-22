Лыжный марафон Сокольи горы 2021: когда и где пройдут зимние соревнования, программа

Лыжный марафон Сокольи горы 2021 серии Russialoppet пройдет в Самаре с 28 января на базе учебно-спортивного центра «Чайка». Фото: сайт ski63.ru

Ставший традиционным, лыжный марафон Сокольи горы 2021 серии Russialoppet пройдет в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Чайка». В этом году, как и в прошлом, будет целый марафонский уик-энд. Соревнования начнутся 28 января с ночной лыжной гонки и завершатся 31 января. Трассы будут пролегать по возвышенности среди леса, откуда открывается красивая панорама на Волгу и Жигулевские горы и рассчитаны на разный уровень подготовки, пройти их можно будет свободным и классическим стилем. Все участники, завершившие дистанцию, получат свидетельства о преодолении марафона и будут награждены медалями финишеров.

В прошлом году Сокольи горы собрали около 1000 спортсменов из разных стран. В 2021-м соревнования также обещают стать массовыми, несмотря на пандемию. За 10 дней до стартов на состязания зарегистрировались уже 600 участников. Платная регистрация для спортсменов открыта до 26 января 2021 года. Болельщики могут попасть на соревнования бесплатно.

Выдача стартовых пакетов для участников марафона будет производиться в учебно-спортивном центре «Чайка». 29 января стартовый пакет можно получить в течение рабочего дня – с 10.00 до 18.00. В дни соревнований, 30 и 31 января, – утром, с 8.30 до 10.30.

Программа лыжного марафона Сокольи горы 2021

Ночная лыжная гонка

28 января, в четверг, откроет марафонский уикенд Ночная лыжная гонка, которая пройдет на дистанциях 5 и 10 километров свободным стилем. Ее трасса проляжет по лесным просекам у Сокольих гор, путь лыжникам будут освещать только налобные фонарики.

Трасса ночной гонки. Фото: сайт ski63.ru

28 января с 10.00 до 17.45 на базе «Чайка» будет проходить выдача стартовых пакетов для тех, кто зарегистрировался на ночную гонку.

С 18.00 до 18.30 спортсмены будут выходить на старты. Женщинам предстоит пробежать 5 километров, мужчинам 10 км лыжной трассы в темноте.

После финиша, с 19.00 до 20.30 в кафе спортивного центра «Чайка» пройдет церемония награждения лыжников. Всех напоят горячим глинтвейном, для спортсменов выступят творческие коллективы.

28 января стартует ночная лыжная гонка. Фото: Андрей КУРОЧКИН

Лыжный марафон свободным стилем

30 января – день старта лыжного марафона «Сокольи Горы» серии Russialoppet. В этот день пройдут гонки свободным стилем на дистанции 10, 17, 34, 51 километр.

В 10.45 начнется церемония открытия марафона.

В 11.00 на старт выйдут спортсмены-мужчины, бегущие на 51 километр.

В 11.10 стартуют лыжники на дистанцию 34 и 17 км.

В 11.20 будет старт на дистанцию 10 км вольным стилем.

В 13.00 начнется цветочная церемония награждения абсолютных победителей и призеров на дистанции 34 км – женщины

В 13.20 на пьедестал почета поднимутся мужчины, победившие в гонке на 51 км.

В 14.00 пройдет торжественная церемония награждения победителей и призеров лыжного марафона «Сокольи горы», бежавших вольным стилем.

Время закрытия финиша для всех дистанций – 16.00.

Трасса гонки свободным стилем. Фото: сайт ski63.ru

Лыжный марафон классическим стилем

Завершится спортивный праздник 31 января, когда состоятся соревнования классическим стилем на дистанциях 30 и 10 километров.

В 10.45 начнется церемония открытия стартов.

В 11.00 стартуют лыжники на 30 километров.

В 11.15 на лыжню выйдут спортсмены, бегущие классическим стилем 10 км.

В 12.30 пройдет цветочная церемония награждения мужчин - абсолютных победителей и призеров на дистанции 30 километров.

В 13.00 будет цветочная церемония для женщин, победивших на дистанции 30 километров.

В 13.30 торжественно наградят победителей и призеров лыжного марафона «Сокольи Горы».

Время закрытия финиша для всех дистанций 31 января - в 15.00.

Трасса марафона классическим стилем. Фото: сайт ski63.ru

ГДЕ: Учебно-спортивный центр "Чайка", пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 116.

КОГДА: 28 – 31 января 2021 года.