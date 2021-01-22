«Хотели работу в Москве, но попали в горы»: пару из Самары обманом заманили в трудовое рабство в Дагестане

Сейчас Екатерина и Артем вернулись в Самару Фото: СОЦСЕТИ

Поездка в столицу не оправдалась

Желание трудоустроиться обернулись для 28-летнего Артема К. и 43-летней Екатерины А. из Самары недельным кошмаром. Они оказались в заточении у бизнесмена из Дагестана и смогли спастись лишь благодаря активистам движения «Альтернатива» и стечению обстоятельств.

— Через «Авито» они нашли работу в Москве в какой-то фирме. Приехали туда, но им сообщили, что добираться и оплачивать первую вахту должны сами. А денег у них нет, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» координатор организации по Республике Дагестан Закир Исмаилов.

В этот же день - 13 января - растерянную пару заметили неизвестные люди. Они подошли к гостям столицы и предложили им временно поработать в Ставропольском крае. Волжане согласились.

— Когда проезжали дагестанский пост, они поняли, куда их везут. 15 числа оказались на месте — в горной местности в Буйнакском районе. Попали в теплицу, — продолжает наш собеседник.

Убежали ночью

Хозяин фермы забрал у Артема и Екатерины паспорта, объяснив, что они ему нужны для регистрации, мол, нужно их на учет поставить. Чуть позже мужчина и женщина просили вернуть им паспорта, но получили отказ.

— Они пробыли там почти 10 дней и отказывались что-либо делать. У молодого человека был с собой разбитый сотовый телефон и он смог набрать 02. Приехал участковый. Паспорта вернули, — говорит Закир. — Под вечер идти было некуда. Хозяин предложил — «переночуйте и пойдете, куда хотите. Все равно под вечер некуда идти».

Оказавшиеся в заточении самарцы недобросовестному бизнесмену не поверили — все двери и ворота закрыты. Они выбрались через забор, дошли уже в ночное время до трассы, где местные автолюбители откликнулись и довезли их до Махачкалы.

— Их приютили в одном из местных благотворительных фондов, где помогают нуждающимся. Мы поддерживаем связь с такими. Оттуда связались с нами, — объясняет Исмаилов. — Мы пообщались, Артем и Екатерина сообщили, что они муж и жена, и что у них совершенно никаких средств при себе.

Трудно привлечь похитителей к ответственности

Представители «Альтернативы» купили супругам билеты до родного города. Пострадавшие уже добрались в Самару и снова занимаются поисками работы. Что же до тех, кто превратил их в рабов, то доказать что-то в этой ситуации очень сложно.

— Есть некоторые типичные заводы, которые нормально работают, где все легально. А есть такие, кто хочет зарабатывать на трудовом рабстве, привозят наемников. Екатерину мы уже спасали два года назад, она не первый раз в Дагестане, — отмечает борец с рабством.

По словам специалиста, за 8 лет его деятельности было возбуждено лишь несколько уголовных дел. Основная проблема в том, что сами потерпевшие не пишут заявление и не борются за свои права. Подобного не произошло и сейчас.