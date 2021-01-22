Как выжить на работе и распознать эмоциональное выгорание

Что делать, если рабочими делами заниматься не хочется?

Наше любимое рабочее «давай после Нового года» потихоньку перерастает в «приходите весной». Возвращение к рабочему процессу после долгих праздников проходит довольно мучительно, нет желания вылезать из теплой кровати утром, не прибавляет энтузиазма и мороз. Можно ли это победить? Психолог Алла Кристалл в эксклюзивном проекте «В чем вопрос» в группе «ВКонтакте» дала советы нашим читателям.

«Лень - защитный механизм»

Что делать, если после праздников никак не появляется желание идти на работу?

- Если не хочется идти на работу, а дома ни вставать, ни книжку читать, ни на тренировку, и это одна история. Если локально задействована только эта сфера, а в других сферах есть активность, то уже надо разобраться, может быть, человек не на своем месте. Лень - это сигнал, что-то не так в жизни человека. Когда все нормально, человек на своей работе, семья устраивает, стоит просто активироваться. Нужно восстановить баланс отдыха и работы. Начинаем с режима: встаем чуть пораньше. Будильник заводим на два захода, на 10 минут раньше, чтобы можно было понежиться в теплой постели, посмотреть в окно, попить кофе в кровати. А после работы добавить ритуал, подготавливающий ко сну. Полежать в ванной, прогуляться, найти время, которое можно потратить на себя и на ничегонеделанье.

А что делать, если работать приходится дома?

Для многих людей это даже лучше. Например, для нас с вами. Женщина может и кашу сварить, и ответить на звонок и еще гладить при этом другой рукой. В чем плюс для работодателя: если женщина на работе в офисе, а у нее накопились домашние дела - она совершает ошибки, у нее внимание там, дома. А женщина, работающая из дома, может нормально сосредоточиться на деловом звонке при том, что она будет находить время и на домашние задачи. Мы экономим время, а время - это ценный ресурс.

Почему с утра на работе начинаешь прокрастинировать и не можешь начать дело?

- То, чем вы занимаетесь, может быть просто не вашим делом. Когда находишь свое - чувствуешь учащенное сердцебиение, не можешь дождаться момента, чтобы начать. Если не ваше - естественно откладываешь все на завтра. Второй момент - страх. Это то, чем вы хотите заниматься, но вас тормозит страх, что не получится. Возможно, был неудачный опыт, и этот момент нужно проработать с психологом.

Лень возникает как защитный механизм. Чтобы появилась мотивация, нужно начать жить своей жизнью. Есть такая техника, когда прописываешь: что хочется, что вы можете для себя сделать, что для вас важно. Если сомневаешься где-то - значит, не ваше.

«Идите к работодателям сами»

Как найти новую работу и правильно презентовать себя?

- Найти ваши уникальные качества можно, написав список своих качеств. Штук сорок достаточно. Вы увидите, что какие-то повторяются, их и можно указать в резюме, если вы идете и ищете вакансию на сайте. Но я даю такое задание: выберете тех людей, организации, которые вам нравятся, не смотрите объявления, выходите сразу на главного человека и говорите, что вы есть и можете быть полезным в том-то. Часто бывает, что работодатель собирается разместить объявление о поиске сотрудника, но еще сомневается. И здесь вы вне конкуренции. Я и сама использую этот метод.

Что делать, если в семье постоянные ссоры? Как разрешать конфликты?

- Понять свою ответственность. Когда происходят разногласия с членом семьи, в конфликте есть всегда две стороны. Тогда возможен разговор . Если осознаете ответственность, может быть закончатся претензии. А дальше разговор. Мы говорим о своих чувствах в «я-концепции» и выбор оставляем человеку.

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Четыре стадии эмоционального выгорания на работе

1 стадия. Мобилизация.

Слишком много дел, все хочется брать на себя, нет чувства насыщения.

2 стадия. Выдерживание.

Уже не хочется вставать утром, появляются ошибки.

3 стадия. Невыдерживание.

Нарушается сон, болит голова, нет счастья в жизни.

4 стадия. Диссоциация.

Нет эмоций. Человек становится черствым и скептичным. Возвращаемся на первый этап и не берем все на себя.